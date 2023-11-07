阿爺撐A股多招並出，除了出錢，還有出法：不許沽空，不許唱空，不然國安法對待。南韓看了也學樣，不許南韓投資者沽空至明年6月。

結果昨日（6日）A股三大指數普漲，韓股上周五（3日）也漲逾3%。韓股唔識談，A股又是否因為一句不許沽空而漲？不是，只是投資者欠信心，對阿爺一直撐股之舉視而不見又或輕視置之。

股市是金錢遊戲，有錢了，再看供求兩端的博弈。阿爺就是在這三方面做工作。這個工作是自今年4月起便做的。

A. 在融資方面：



(1)階段性收緊IPO，免過多股票上市分薄了市場資金；



(2)融資，向市場泵水；



(3)健全上市公司分紅機制，即是公司要與股民共利，派高息，股民有錢可再投資。

B. 擴大投資者方面：



1. 支持社保基金、險資等擴大投資範圍至可買股；



2. 調降險資投資滬深300成分股及科創板的風險因子，使險資可多買股；



3. 將公募REITS試點資產類型拓展至消費基礎設施。

C. 交易方面：



(1)公募基金降費；



(2)印花稅減半；



(3)交易經手費、結算備付金、融資保證金比例下調；



約束大股東減持。

券商板塊是個寶

阿爺多方催谷買股，如果是爛茶渣股充斥，阿爺是否推股民去跳崖？

中國上市公司協會日發布：5293家上市公司總營收53.6萬億元（人民幣．下同），超八成公司實現盈利。哪些板塊/行業較好？

分板塊看，近年，創業板營收、淨利指標持續顯韌性，前三季度營收增速為8.89%，遠高其他板塊。主板上市公司品質量穩步提升，在穩定宏觀經濟大盤中持續發揮關鍵作用。科創板公司「鏈主」帶動、頭部引領，頂住多重壓力，實現穩健增長，營收同比增長5.99%，整體經營狀況企穩回升，營收環比改善明顯。北交所公司專注主業特徵突出，前三季度近九成公司實現盈利，龍頭企業加速成長。

分行業看，上市公司所屬的18個國民經濟門類行業，有14個門類行業營收正增長，9個門類行業淨利潤正增長。航空鐵路運輸、旅遊住宿餐飲、教育等社會服務行業毛利率兩位數提升。航空運輸業整體進入業績兌現期，7家航司三年來首次集體扭虧，復甦步入快車道。住宿餐飲業淨利潤增速超400%，電熱燃氣及水生產供應、運輸倉儲及郵政等5個產業淨利潤增速超30%。29個製造業大類皆實現盈利，文教、工美、體育及娛樂用品製造業、汽車製造、電氣機械及器材製造等7個大類行業營收、淨利雙增長，食品飲料各項指標全面轉好。

保持高位的創新投入為上市公司積蓄了發展動能。前三季度上市公司研發支出1.05萬億元，同比增長10.79%。其中，科創板、創業板、北交所上市公司前三季度研發支出分別增長20.5%、15.86%及12.14%，研發強度分別為9.15%、4.66%及4.32%。截至第三季末，上市公司共擁有發明授權26.56萬件。

另外，據統計，A股市場共238家上市公司實施（或公布）一季報、半年報、三季報現金分紅（預案），1家公司實施特別分紅，整體較去年同期增加95家，合計現金分紅超2,237億元。297家公司股東增持自家股票，計劃或實施回購。

上述公布是個寶藏，告知投資者哪些行業盈利較多，是否買？自決。

但有一個板塊，投資者不能不知是個寶，就是券商板塊。券商一如港股的港交所(00388)，市好，他們便好。國內有華寶基金發行了隻券商ETF(512000)，最近公布這隻(512000)表現好。撇開廣告成分，但也確可以管中窺豹，知道券商股在A股升市初期確是先行並表現良好（圖）。

阿爺近日又鼓勵國內券商合併，好做大做強。目的？應是預期有一輪新資金入市啩，所以香港的國內券商股昨日表現亮麗。

買不買A股或中資股，由你。筆者堅信：英雄被困筲箕灣，定然有日出中環，前提是有腳骨力，即盈利前景好。今次A股是否涅槃重生？寄望。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



