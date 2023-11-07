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07/11/2023

回家吃飯，感受在外面沒辦法感受到的溫情！今期家常素菜：海茸雲耳燉紅白蘿蔔

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　「今天晚上回來嗎？」 一大早，收到媽媽傳來短訊。「要一起吃飯喔～」疫情期間，人困在外，難得回到老家，媽自然高興不已。我想吃……！」不只是媽媽，我也興奮得下起菜單來。想到這陣子，一個人住，餐點每每要自己來張羅。回到家鄉，菜是家裏煮的；不知怎的，這份飯來張口的安心，有種說不出口的感動。

 

　　「住家菜」 ，「家常菜」，指的都是那些家裏會常常煮的菜餚。它們不如外面餐廳的，那麼華麗講究（畢竟老媽體力不如前，一天到晚，忙東忙西的，已經很累了，哪會費時弄一些高難度的菜呢？！），卻從平凡中看見，外頭沒辦法感受到的溫情，老媽特意跑去菜市場，把最新鮮食材買回來煮的……一份關愛。

 

　　每一個家庭的家常菜，略有不同，按照或許媽媽，或許爸爸的喜好而弄出來的。廣東的煲湯、蒸水蛋、青菜炒肉片等等，都是家常菜。我媽媽的手藝很不錯，能煮出不少美味的家常菜，此刻……炆蘿蔔和雞蛋煎豆角，突然閃過腦海，嗯，要趕快發短訊給媽，好好來下單，不然她跑完菜市場，就來不及了。

 

　　嗨，今天，要不要，大家也回家吃吃飯呢？

 

下一頁：即睇今期素菜—「海茸雲耳燉紅白蘿蔔」點煮！

 

 

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