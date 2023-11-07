ViuTV蘇梅拍旅遊節目意外頻生！Pony炒車手腳擦損！Ah Gi樊沛珈潛水浸親：第一次咁近死亡

樊沛珈(Ah Gi)去年加入MakerVille，以主持工作為主，拍了不少綜藝節目。日前Ah Gi到泰國蘇梅拍攝旅遊特輯，因潛水發生意外而入院留醫，認真搵命搏。

仙氣。

樊沛珈Ah Gi曾被封為YouTube界女神，IG擁有約16萬followers。

Ah Gi於YouTube頻道「啱Channel」出道，以高冷形象見稱，被封為「黑面女神」。去年成為MakerVille藝人後，主持過綜藝節目包括《今餐有料到》、《究食狩獵王》、《無限試煉場》以及旅遊節目《撞名撞城遊一番》等。工作量不少的她，日前與米媽米露迪、Pony(蔡寶欣)和溫湯馬仕(Thomas Windle)到蘇梅拍攝旅遊節目，卻搞到入醫院。

工作量不少。

陽光與海灘。

Ah Gi日前貼出人在病床、插住鼻胃管的病樣，她透露拍攝潛水，潛到水底時浸親，「因為我潛水喺水底浸親，濁咗好啖海水，上返船嘔咗幾次，我本身以為無事，點知我越嘔越多次，唞氣越來越氣喘，所以去咗睇醫生，驗完同照X光，醫生話我個肺有啲發炎，同埋胃有少少出血，要留院觀察一晚，吊返鹽水同抗生素。最辛苦係插胃喉。」其後她又表示：「濁親嗰下喺水底6米，應該算好彩，第一次覺得自己好近死亡...通常都係過咗先識驚，諗番心有餘悸，返到嚟要還神，大難不死，必有後福。」

Ah Gi之後報平安指無事出院，昨日(5日)亦已回港，並自拍一張機上照片，黑超下也難掩其憔悴臉容，「雖然驚險，但呢個旅程其實好開心」，她更指為免媽媽擔心，沒有把意外告知對方，「返到嚟好想同媽咪講我浸親，但都係無講，唔想嚇親佢，而家真係好想身體健康。」拍攝時，除了Ah Gi發生意外，另一位主持Pony也透露「炒車」，令手、腳擦損，額頭更撞腫了，她表示：「個額頭同魂精好，感覺到有排先可以捽散，碌下雞蛋先。」