  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/11/2023

天氣轉涼 | 天文台預測東北季候風殺到！下周氣溫急降至20度以下！這區最低溫度只有15度？即睇未來9日天氣預告

#打工仔 #天氣 #轉天氣 #轉冷 #氣溫 #天文台 #天氣預測 #香港 #香港天氣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　轉天氣最麻煩的一件事就是天氣突然轉冷，而自己穿少了，一個不小心就生病。所以大家要有留意天氣的習慣，每天出門前看一看當天的氣溫變化。踏入11月，相信這幾天大家都漸漸感受到天氣的轉變，而天文台預告，一股強烈東北季候風會在周末抵達華南，所以下星期有幾天會轉冷，大家記得要多帶一件外套了。

 

　　大家今天有覺得天氣轉涼了嗎？天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，所以今日本港各區的溫度普遍較昨日低3至5度。而大家要留意，下午至今晚大致多雲，有機會有一兩陣微雨。而明日大致多雲及有一兩陣雨，大家如果需要的話，記得帶雨傘啊！先看看未來9日的天氣及溫度：

 

●　11月8日（三）：25-28°C，大致多雲，有一兩陣雨

●　11月9日（四）：25-29°C，短暫時間有陽光，初時有一兩陣雨

●　11月10日（五）：25- 30°C，短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨

●　11月11日（六）：24-28°C，大致多雲，日間部分時間天色明朗

●　11月12日（日）：23-27 °C，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥。

●　11月13日（一）：20-25°C，短暫時間有陽光及乾燥。氣溫逐步下降

●　11月14日（二）：19-24°C，部分時間有陽光及乾燥。早晚較涼

●　11月16日（四）：20-25°C，部分時間有陽光，日間乾燥。早晚較涼

 

未來9日的天氣及溫度(圖片來源：天文台官網截圖)

 

　　天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日繼續影響廣東沿岸，而在星期四及星期五逐漸緩和。不過，預料一股強烈東北季候風會在週末抵達華南，所以下周氣溫逐步下降，風勢頗大。在11月13日開始，本港的最低氣溫會下降至20或以下；11月14日最低氣溫更會跌至19以下，在截稿前，天文台預報的11月14日分區氣溫如下：

 

●　打鼓嶺：15-24°C

●　上水：17-25°C

●　大埔：17-23°C

●　沙田：17-24°C

●　西貢：28-23°C

●　將軍澳：17-24°C

●　橫瀾島：19-23°C

●　黃竹坑：18-25°C

●　尖沙咀：19-24°C

●　青衣：18-24°C

●　石崗：16-23°C

●　流浮山：26-24°C

●　屯門：17-23°C

●　坪洲：18-24°C

●　長洲：18-24°C

●　赤鱲角：18-24°C

 

天文台預報的11月14日分區氣溫如下(圖片來源：天文台官網截圖)

天文台未來9日溫度(圖片來源：天文台官網截圖)

 

　　所以大家在11月14日，即是下星期二，就要小心著涼，注意保暖。另外，大家都要留意當日的濕度，在11月13日及14日的相對濕度只有55-75%，是較今個星期乾燥的。

 

相對濕度(圖片來源：天文台官網截圖)

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #天氣 #轉天氣 #轉冷 #氣溫 #天文台 #天氣預測 #香港 #香港天氣

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk