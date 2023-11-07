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07/11/2023

黎明拍銀行微電影兼宣傳新歌！孖不同年齡演員「父女檔」大sell溫情，慨嘆父母不能時刻陪伴子女

#黎明 #Leon #Citibank #人生遊戲
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　　黎明Leon將於本月14日假紅館舉行演唱會，近日為代言的銀行拍攝全新一輯廣告，並推出新歌《人生遊戲》。黎明更「父女」上陣，首次以爸爸形象亮相，大曬溫情。

 

黎明曾公開女兒BB時的照片，女兒現已5歲大。

 

拍攝新一輯廣告。

 

　　黎明與Citibank合作無間，多次為Citigold及Citigold Private Client拍攝廣告，今年黎明拍攝全新廣告，並推出全新廣告主題曲《人生遊戲》。為配合Citibank專為11至17歲推出的 Citi NextGen戶口，特意加入了不同年齡的演員飾演黎明的女兒，最小的年紀只有1歲。本身育有一名女兒的黎明，在廣告做回父親角色，演繹作為父親如何陪伴子女成長，同時學會放手。在廣告中，黎明見證女兒由學行、入讀幼稚園，再到外國升學，廣告微電影將於今晚（6日）首播。

 

黎明大曬父女情。

 

黎明首次在鏡頭前演繹爸爸的角色。

 

 

黎明大曬父女情。

 

　　為配合廣告，黎明推出新歌《人生遊戲》，歌詞寓意為人父母總會早一步為子女作好準備。拍得十分投入的黎明，坦言有很深的共鳴及體會，不但因為他有份為創造每一個情節，而且拍攝時深深感受到為人父母的感受。黎明表示：「孩子長大便會有自己的天空，作為父母也不可能時刻伴在子女身邊。但要讓他們的世界更大、更穩，就要為他們做最好的準備，正如Citi NextGen戶口的宗旨就是為孩子早一步準備一切，儘早讓他們學習獨立理財，就是另一種最好的方式與他們一起並肩成長，儘管會有不捨，但還是很期待她未來能開拓自己的世界。」

轉載自: 晴報

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