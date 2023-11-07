  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
裳色．惜裳
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/11/2023

返工穿搭｜秋冬流行棕色Tone on Tone高級感造型！點配搭唔顯呆板單調？甚麼是美拉德風格？

#色彩分析 #OL #秋冬穿搭 #美拉德 #大地色 #穿搭 #美拉德風格 #穿搭色調 #美拉德穿搭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Pinterest, Shuttershock, Getty Images, Hypebeast, Hermès

　　「美拉德」一字源自Maillard Reaction（美拉德反應），指食物加熱下產生褐變及焦化的化學反應。以深色調大地色為重點的美拉德色調穿搭現正流行，各大品牌的秋冬系列都大量地運用了各種棕色色調的層次，從濃郁的啡紅色到溫暖的啡黃色、舒適的卡其色和米色，帶出秋冬溫暖的時尚感。

 

 

 

 

美拉德穿搭｜與一般大地色穿搭有何分別？

 

　　美拉德風格的特點是「高級感且有層次」的棕色色調穿搭！層次感是大面積穿著棕色時的重中之重，可以配搭活力又和諧的點綴色如橙、磚紅等組成精緻的色調。以下三個重點教你穿出高級又有層次的「Maillard Chic 美拉德時尚」！

 

【色彩】

　　坊間常說大地色「百搭不挑膚色」，以我過千次個人色彩分析經驗，我倒認為大地色是很需要運用穿搭技巧的色系，特別是亞洲人皮膚偏黃，要穿大地色不令膚色暗啞又沒元氣，重點是「衣物顏色與自身膚色需有適度對比」！若衣物與膚色太接近，不但不能襯托膚色，還會令身形輪廓變得肉感！

 

 

 

　　選定了主色後，可嘗試添加「點綴色」，即與主色和諧而有亮點的顏色！假設主色是焦糖色，點綴色則可用上橙色、磚紅色或朱紅色，即使是單色調穿搭也能更顯時尚感！

 

 

 

【圖案】

　　如果感覺純棕色太呆板，可選擇帶有印花的單品。我首選經典大器的格紋圖案，配搭美拉德風格！例如格紋西裝外套、下裝或頸巾披肩等，以格紋中的顏色串連其他單品，就能為造型帶來統一感！

 

 

 

 

【質感】

　　全身相同色調看起來有質感，但同時會容易顯得單調又沉重！建議結合不同質料製造變化，例如同色套裝可配搭金色亮面耳環；針織、毛衣或絨外套等霧面質料可配搭滑面、皮革等有光澤感質料。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多裳色．惜裳文章

你可能感興趣

#色彩分析 #OL #秋冬穿搭 #美拉德 #大地色 #穿搭 #美拉德風格 #穿搭色調 #美拉德穿搭

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk