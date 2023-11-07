中電啟用全港首個農林系統，人機協作搜尋危樹！有助穩定電力供應，減省營運成本

樹木與架空電纜的距離愈近，愈容易引致電壓不穩，如樹木倒塌壓倒電纜，更可能令全區停電，影響甚深。為此，中電啟用了全港首個農林管理預測系統（以下簡稱「農林系統」），以農林經驗配合創新科技預測樹木生長的情況，力求及早識別有潛在風險的樹木。

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早於2001年，中電已成立約40人的修樹隊專責修剪樹木，以預防樹木壓倒電纜的危險，但因當時尚未建立完整樹木資料庫，難以掌握電纜範圍內樹木的生長情況，令工作事倍功半。今天，這個以地理資訊系統（GIS）為核心的農林系統，連結了架空電纜範圍內逾17萬棵樹木的資料，包括樹木品種、樹齡、修樹記錄等記錄，配合及根據陽光、溫度和雨水相互關係得出的生長方程式，協助團隊掌握和預測樹木的生長情況，以便估算它們與附近架空電纜之間的距離。

同時，農林系統能因應樹木與架空電纜的距離，在地圖上以不同顏色顯示出風險等級，該系統更可以預測未來3個月有甚麼樹會達到高風險，修樹隊可按照風險程度，安排修剪工作的優次。修樹隊既以科學指標監察樹木，同時又得到香港教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇的輔助，大大減低修樹風險。

農林系統附設流動應用程式，不單能即場輸入及更新樹木資料，還可連接全球導航衛星系統，讓人準確知道修樹地點和相關資訊，例如樹種、高度、樹冠寬度和大小，方便管理人員安排合適人手跟進，例如隊伍人數和能力的組合、工具的要求等，以幫助團隊制定合適的樹木管理方案及修樹時間表。

對比過往主要依靠經驗估算樹木生長速度及方向，修樹隊需派員定期實地巡查，以目測方式找出對電纜構成潛在風險的樹木；今天在農林系統的協助下，免卻耗時的巡查工作，工作效率自然大大提升。據記錄，過去一年團隊便已進行多達8萬次修剪工作。而且有記者報導指出，一名修樹隊人員攀上樹木後，與在樹木附近手持平板電腦的工作人員合作，經對講機指示修樹員修剪枝幹，整個過程只需約一小時。

不過，新系統的最強效用就在於節省資源成本。中電表示，新系統不單提高供電可靠度，更減省營運及維修成本，預計每年省下150萬元營運成本。同時，修樹隊能把現場所得的樹木記錄即時輸入系統，減輕文書工作，用紙量也大減七成，降低碳排放。

世界經濟論壇的《2023未來工作報告》指出，未來新興職位很多需要人機合作。中電這個以人機協作辨識對電纜有潛在風險樹木的系統可謂一個優良示範，可對其他公用事業如有不少架空電纜的港鐵有所啟發。而其科學化的監察樹木方式，易找出危樹，減低潛藏風險之餘，更有助提高樹木護養的工作效率，讓樹木健康地成長。