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騙局大拆解
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07/11/2023

香港新式街頭騙案，你又遇過幾多次？

#騙局大拆解
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　　街頭騙案年年都有，而且愈來愈新、愈來愈多花款，究竟你又遇到邊幾款？原來騙案隨時隨地都可以發生，所以【騙局大拆解】一連三集，同你剖析騙局。第一集嘅騙案，仲喺銀行入面發生！




網友FB開Post，話被人喺ATM屈錢

 

 


　　就喺呢個月，有網友話自己早前喺自動櫃員機(ATM)拎錢嗰陣，突然被一名女子喝止，聲稱自己唔記得拎錢，仲大大聲話「你做乜拎咗我D錢！」指控該名網友乘機搶錢，金額達5000蚊，惹來街坊關注。好彩呢位網友拎錢嗰陣有拎到收條，並且畀嗰名女子檢查，事後女子先再話番自己喺第二部機拎錢，唔關該名網友事。


　　但該名網友諗番轉頭條氣十分唔順，好似無啦啦被人屈搶錢，十分唔開心。但其實遇到類似情況，應該點做好呢？又或者本身自己真係大頭蝦，唔記得拎錢情況下又要點做？


　　其實香港嘅自動櫃員機附近，一早有晒攝像鏡頭，如果你拎走一筆唔屬於你嘅錢，就已經犯咗刑事罪行！咁自己㩒咗機唔記得拎又點呢？其實，櫃員機如果感測到有人未拎錢，就會自動將錢入番去所屬戶口，所以唔使膽心。最緊要第一時間檢查自己戶口有無少到錢，如果少咗就立即報警備案，然後再去通知銀行。㩒咗機，最好留番收據，而假如被人屈錢，咩都唔使講啦，三條九啦！

 

撰文：李皆穎

 

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