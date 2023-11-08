點解咁多半新樓要蝕讓

有不少人對下跌中的樓市有一個疑問：一般二手樓跌幅不是很大，除非樓層不高、方向不佳，而且內籠質素很差，但半新樓就唔同，差不多所有半新樓都要蝕15%至20%，如此來說，以後是否唔應該買新樓？



無可否認，在政府撤辣之前，市場上只得一種購買力，就是來自未有自住單位的人，而且他們的實力不足，買二手樓比較困難，地產商為他們度身訂造一個買樓方案，令到那些人可以輕輕鬆鬆上車。不過，這個方案有一定危險性，樓市順風順水還可以，如果有乜阻滯，或者利息上升，那些業主可能守唔住，要蝕讓他們幾年前買入的新樓。當他們賣樓的時候，就會發覺要蝕很多錢，一個6、7百萬的單位，隨時要蝕100萬，計落大約是16%至17%，其實又唔係好多，但這個結果足以令傳媒話樓市大鑊了。如果傳媒了解地產商為那些實力不足的人設計買樓方案，對樓市報道就會收斂一些。

地產商為實力不足的新樓買家度身訂造上車方案，不過內含一定危險性。（資料圖片）



地產商知道，買那些新樓的人實力不足，可能只得樓價10%現金，即使可以申請按保借到九成按揭，但已經冇錢裝修以及畀印花稅。地產商於是提高樓價，以回贈方式退回一些樓價給買家畀印花稅，並且替買家裝修，務求買家在收樓之後赤手空拳便可以入住，不過，羊毛不會出在豬身上，所有使費都是由買家付。樓價於是大幅飆升，不明白內裏原因就會以為樓市形勢大好，其實，數字遊戲而已。



有人話，半新樓樓價下跌是鐵一般的事實，不容我狡辯。其實，我只是實話實說，如果半新樓業主在賣樓時應承買家單位係全新裝修，並且由佢付印花稅，我相信買家可以提高買價，半新樓業主即使蝕都唔會蝕太多。