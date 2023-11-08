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08/11/2023

減辣後，樓價也不會升？

#理財 #香港樓市 #買樓 #施政迴響 #上車
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　上日提到，特首李家超任內第二份《施政報告》，其中一個重點是政府如何調控樓市的「辣招」。結果，一如我預期，政府沒有完全撤辣，只是適度地減辣，包括將額外印花稅適用的年期減短一年，以及將買家印花稅和港人買第二個物業的印花稅率，由15%減至7.5%；還有就是針對外來人才置業的印花稅，由先徵後退改為先免後徵。

 

　　當《施政報告》公布後，本來和我談論開樓市去向的年輕夫婦Mandy及Victor，再與我碰面。由於他們仍未上車，他們最關心的，自然是未來樓市的去向。

 

　　「正如上次我所說，對你們這些未上車的年輕人來說，政府的辣招對你們的直接影響始終有限。當然，如果政府減辣，令到樓價上升，那當然對你們有影響，但這是負面的影響呢！」我和Mandy夫婦分析說。

 

　　「即是減辣之後，樓價也不會有太大變化？」

 

　　「我估計是的，因為這一刻最影響樓價的因素仍然是息口。試想想，如果甚麼都不做，把錢存在銀行，也可以收到5厘左右的回報，你願意用4至5厘的供樓利息去買樓收租嗎？而且，買樓還要冒樓價下跌的風險呢！過去幾十年，香港樓價幾乎只升不跌（只有1998年亞洲金融風暴和2003年沙士，香港樓價有明顯跌幅），加上息口處於超低的周期，所以買樓是最好的投資。」

 

(Shutterstock)

 

　　「嗯，當時很多人都說，供樓好過租樓，就是這段時期嗎？」Victor回應說。

 

　　「正是呢！但這個黃金時代應該過去了。過去兩年，先有一大批中產人士移民，因此有大量單位湧出市場，接著就是美國不斷加息。再者，無論內地和香港的經濟都回落，加上內地房地產市場出現債務危機，令到不少富人受影響，無辦法來港承接物業（還有辣招稅），因此，未來的樓市應該不會單向上升。」

 

　　「但大方向是向上還是向下？」Mandy緊張地問我。

 

　　「如果妳問我對樓市前景的看法，我會這樣答妳：樓價或者仍有調整壓力，但不要看得太淡。」

 

　　「咦，原來妳是樓市的好友？」

 

　　「我不是好友，只是實事求是。正如我剛才說，移民潮導致樓價下跌，有些人移了民，手上的物業仍未能賣出。但我想提醒妳，雖然香港走了一批人，但政府透過種種招才計劃，年初至今已經合共『搶』了超過10萬人，比預期的每年3.5萬超出兩倍。」

 

　　「啊，我明白妳的意思，即是走了一大批人，但未來又會增加一大批人，對樓市會有支持？」

 

　　「是的，雖然10萬人不一定等於10萬個家庭，但同樣對居住有需求，初期可以是租住的需求。如果他們最終選擇以香港為家，對於置業同樣是有很大需求呢！」

 

　　「那麼，我們應不應該再等一下才買樓呢？現在樓價跌了，但供樓利息卻升了，負擔仍然不小呢！真難下決定！」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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