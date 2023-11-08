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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

08/11/2023

美國單邊外交製造危機，伊斯蘭世界向中國靠攏

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

 　　在加沙巴人死亡數字突破一萬之際，美國國務卿布林肯展開了短期內的第二次中東穿梭外交之旅，但沿途飽受冷待，甚至遭到斥責。美國媒體如是稱：

 

　　「布林肯最新斡旋之旅處處碰壁，在四天五個城市旋風般走訪中東之後，一臉疲憊的他對於此行成果，也只能說是『一切盡在進行中』。從各種外在跡象來看，此行可謂是事倍功半。」

 

布林肯兩面不討好

 

布林肯在中東穿梭外交中展現疲態（美聯社）

 

　　所謂外在跡象就是，布林肯所到之處，幾乎每一方都表現出不合作：在以色列，不僅總理內塔尼亞胡拒絕將事態降溫，更有以國部長級官員公然叫囂要核爆加沙，引來輿論嘩然；作為美國主要的伊斯蘭盟友，約旦王室在布林肯到訪之際，公開表達了與華府相駁的立場，要求以色列立即停火。

 

　　在約旦河西岸，巴人自治政府總統阿巴斯當面回絕了布林肯邀請他接管加沙的提議，同時要求以色列立即停止種族滅絕行徑。而在最後一站土耳其，作為北約成員國一分子，總統埃爾多安不僅之前明確表達了對哈馬斯的支持，並且拒見布林肯。

 

　　華府人士就此指出，國務卿此行一方面反映拜登政府對以色列的影響力非常有限，另一方面在伊斯蘭國家接二連三碰壁，也讓美國顯得軟弱無力。簡而言之，布林肯在以色列和伊斯蘭國家之間兩面不討好。華府人士和美國媒體沒有點出的要點是，布林肯此次外交穿梭之行鎩羽而歸，是拜登政府一廂情願推動其單邊主義外交的後果：

 

埃及：不惜犧牲數百萬人捍衛國土

 

美國一面倒支持以色列轟炸加沙（美聯社）

 

　　在10月7日哈馬斯突襲以色列後，拜登政府在首階段便全力支持以色列轟炸加沙。布林肯事發後首訪以色列時，便直言自己是猶太人，對以國受害者感同身受。作為美國的外交首長，這種鮮明的立場，使得他難以勝任以巴衝突調停的中間人角色。美國同時向中東大舉派兵，用武力壓制伊斯蘭世界對以色列轟炸加沙的不滿，亦令區內國家感到受脅迫。

 

　　在以色列對加沙展開軍事行動後，拜登政府又支持內塔尼亞胡政府「清空」加沙城以北的一百萬居民，並試圖逼迫埃及和約旦兩國接收巴人難民。埃及和約旦等國在過去和美國維持友好關係，對哈馬斯也談不上親近，但美國協助以色列逼迫兩國的行為引發了強烈反彈。

 

　　埃及隨即向加沙邊境派出裝甲部隊，矢言不惜犧牲數百萬人來捍衛國土及主權。約旦首相哈蘇奈在布林肯離開後亦不客氣地警告，任何試圖將巴人驅逐出加沙或約旦河西岸的行為，都將被約旦政府視為「宣戰」。

 

土耳其：美國讓所有人都陷入了困境

 

埃及向加沙邊境增兵保衛國土（美聯社）

 

　　拜登政府在中東推行單邊主義政策失利的另一個重要事件，是土耳其作為北約成員國，破天荒介入以巴衝突，公開表達支持哈馬斯。據報道，土國外長菲丹在安卡拉會見布林肯時，直斥來賓說：「美國正在損害其在該地區和世界上的形象。你們讓所有人都陷入了困境。」

 

　　布林肯的中東之行鎩羽而歸，本應給拜登政府帶來一個調整其單邊外交思維的契機，但華府顯然仍堅持「從實力地位出發」來考慮問題：針對以色列的不聽勸告，美國媒體放風稱，拜登與白宮官員正在討論內塔尼亞胡下台的可能性；針對伊斯蘭國家的不合作，布林肯甫結束訪問，五角大樓就以威懾伊朗為由，向中東加派一艘核動力攻擊潛艇。

 

　　拜登政府對自身單邊主義實力的過度崇信，正在令中東捲入更大的戰爭危機：原因之一，是白宮高估了其可以左右以色列政局的能力。雖然內塔尼亞胡在國內面臨下台壓力，但公眾對他的不滿主要聚焦於未能成功阻止哈馬斯襲擊。

 

　　以色列目前的主流民意是不惜代價向哈巴斯復仇，白宮試圖逼迫內塔尼亞胡下台的行動，不僅可能促使他和極右翼強硬派採取更激進的行動，就算是更換總理，接班人恐怕也不會暫緩對巴人的強硬行動。最終結果，更可能是以色列政府牽著拜登政府的鼻子走。

 

伊朗：戰火隨時蔓延

 

美國動用航母壓制伊斯蘭國家對以色列不滿

 

　　更為危險的是，拜登政府試圖壓制內塔尼亞胡的行動，還會招致華府內部親以色列鷹派的不滿。以色列和美國兩國政府主戰派的中東政策目標高度一致，就是推翻伊朗的伊斯蘭政府。拜登政府對中東大舉派兵，目前已經集結了兩個航母打擊群、一個兩棲艦大隊，又加派了一艘核動力攻襲潛艇。

 

　　雖然白宮不斷強調對中東的軍事集結，是為了防止戰爭擴大至以巴之外，但從客觀事實來看，美軍既已逐漸具體對伊朗發動先發制人打擊的能力，不能排除在未來某個時刻，華府內部對伊朗主戰的意見最終佔了上風。這顯然會令德黑蘭感到不安，伊朗官員近期亦一再警告，戰爭隨時可能蔓延至更大範圍。

 

伊斯蘭世界和中國靠近

 

　　由於最新一輪以巴戰火，是在美國影響力從中東消褪的大背景下爆發，白宮仍舊依賴單邊力量掌控全局的想法並不現實。單邊主義思維刺激對立，要求政府和民意採取一面倒立場，卻忽視了以巴衝突的本質，在於雙方無法建立平等的共存關係。若要長久化解衝突，就需要做到既保障以色列的生存安全，又給予巴人建國的權力。

 

　　就在布林肯穿梭中東之際，中國於本月成為聯合國安理會輪值主席國。不難發現，現階段北京的策略，是充分尊重伊斯蘭世界的立場和對策。例如早前支持約旦等國提出的人道休戰方案，本周又與阿聯酋代表一同發出加沙緊急停火呼籲，並要求安理會立即通過「有意義、可執行的決議」。

 

　　換言之，相對於美國在單邊時代慣於繞開聯合國行事，中國正試圖透過重新鞏固聯合國機制，推進國際間「有意義、可執行」的方案，來控制和解決地區爭端。基於美國和以色列的特殊關係，以及中國在伊斯蘭國家的威信，中美在聯合國框架內合作，本應更有利於解決以巴衝突，但拜登政府會否「放下身段」令人存疑。

 

　　假如白宮繼續靠武力壓制中東，推進以色列單邊利益，那麼任何伊斯蘭國家都會發現一個明顯對比：在西太平洋，中國軍事力量的崛起，已經使得美軍航母難以在第一島鏈輕舉妄動；但在中東，美軍航母打擊群仍舊能夠如入無人之境，足以輾壓任何國家。這個明顯的對比，顯然會促使伊斯蘭世界在政治、軍事上更為靠近中國，以鞏固自身安全。

 

 

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