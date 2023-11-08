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08/11/2023

雪盲症 | 啟德郵輪碼頭NFT派對有觀眾眼灼傷、眼痛、視力受損入院！疑舞台燈光太強致光害性角膜炎

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　　著名NFT（Non-Fungible Token／非同質化代幣）系列Bored Ape Yacht Club（BAYC）上周末（4日）在啟德遊輪碼頭舉行ApeFest活動。據英國《金融時報》報道，有參加者事後出現燒傷、視力受損及眼痛問題，需漏夜往急症室求醫，其起因或與舞台上的強烈燈光有關。

 

　　著名加密貨幣分析師日前於X（Twitter）發文，稱「當晚我幾乎變盲」。他在帖文中表示事後經已求醫，視力受損原因為紫外線灼傷，需接受藥物、抗生素及滴眼藥水治療。他又指如未獲適當處理，有關問題可導致長期視力損傷，提醒有份出席派對並與他有同樣症狀人士儘快求醫。

 

　　報道指，主辦單位Yuga Labs表示關注情況，稱已聯絡活動參加者，但強調當時有約2,250名參加者及工作人員在場，當中僅有少於1%人報告出現類似情況。有分析認為是次事件與「光害性角膜炎」，亦即俗稱「雪盲症」有關。

 

紫外線傷眼存在6至12小時潛伏期

 

　　眼科醫生葉佩珮曾於本報專欄指出，日光性角膜炎是眼睛受紫外線照射後發生的一種急性綜合症；眼角膜吸收紫外光譜中的光可導致表面上皮細胞死亡，而從紫外線暴露到出現症狀之間存在約6至12小時潛伏期，故患者起初可能未能察覺問題。她又指光性角膜炎雖然疼痛劇烈，但通常是一種自限性疾病，可完全消退。

 

　　另一方面，葉佩珮指紫外線可以穿透至視網膜並影響黃斑區。黃斑點受損會使感光細胞加速退化，引起黃斑病變。醫學上的「雪盲症」是由於視網膜受到強光刺激而出現的短暫性失明的症狀，屬於一種光損傷造成的眼疾。

 

「雪盲症」非必定因雪而起

 

　　她又指直視雪地反射的陽光可引致雪盲症，但症狀亦非一定與雪地有關；任何產生強光條件的環境，如注視寬闊的海面、觀看日全食，甚至城市中大面積的玻璃幕牆，都有可能導致雪盲症。

 

轉載自: 晴報

 

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