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08/11/2023

AK@MIRROR低調幫補毛孩機構租金！義工見面會親口多謝影片曝光，網民大讚樂於行善不張揚

#江熚生 #MIRROR #狗 #動物機構 #社交平台 #義工 #領養 #貓
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　　MIRROR副隊長江熚生（AK）愛心爆棚，除了身體力行支持領養，不時在社交網呼籲關注動物權益外，原來他一直低調行善，去年曾私下為浪浪機構的狗場交租，直至日前該機構的義工親到MIRROR成軍五周年活動答謝AK，才令AK的善舉曝光。

 

AK日前出席MIRROR成軍五周年活動。

 

　　AK向來愛護小動物，家裏曾飼養多隻貓咪，去年又領養唐狗「猜柴」。AK對家中愛寵錫到燶之餘，亦十分關心流浪動物，不時repost有關流浪動物的新聞，呼籲「生粉（粉絲）」及網民關注，不少生粉亦受AK影響，經常捐助動物慈善機構。

 

 

　　AK亦身體力行出錢出力，毛孩慈善機構「浪浪星球」上載一段短片，並留言表示：「2022年，AK見到星球籌募租金告急，佢立即伸出援手，捐錢畀浪浪星球。到今年我哋終於有機會親口多謝佢（多謝義工朋友幫手多謝AK）。感謝AK嘅慷慨解囊，咁有心幫助寂寂無名嘅小型狗場 #以生命影響生命。」原來去年10月，AK得悉「浪浪星球」告急，需要籌募租金，他即私下捐錢協助，過數後才通知「浪浪星球」。AK將捐錢cap圖傳給機構，並留言：「希望能助解今月租金。」相當低調。

 

 

　　事隔一年，「浪浪星球」的義工日前趁出席MIRROR於迪士尼樂園舉行的《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》見面會時，親身答謝善長AK。影片中，當義工排隊取得AK蓋印的咭片時，趁機說：「我代表浪浪星球嗰邊多謝你㗎，多謝你幫助小動物！」AK聞言只報以親切微笑，貫徹低調行善的宗旨。影片曝光後，生粉及網民均留言讚賞AK有愛心，樂於行善但不張揚：「好人有好報」、「人美心善的典範」等等，亦有生粉「飯隨偶像」，今年六月亦曾捐出善款，為「浪浪星球」交租盡一分力。

 

轉載自: 晴報

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