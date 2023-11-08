【FOCUS】創投明星申破產保護，Wework再添現實一課

估值一度高達470億美元，縮水至最新約百分之一（4400萬美元），隨著昔日共享辦公室巨頭Wework本周申請破產保護，愈來愈多的數據、軼事浮出水面，上演「東方有許家印，西方有諾依曼」戲碼之餘，再提醒經營或投資金律－－自由現金流。

東方有許家印，西方有諾依曼

2020年到今年上半年累計淨虧114億美元，雖然比起恒大兩年蝕5800億人幣是「小巫見大巫」，但創始人諾依曼（Adam Neumann）的畫餅天賦和融資財技，比起許老闆可謂難分仲伯。

諾依曼（Adam Neumann）的畫餅天賦和融資財技，比起許老闆可謂難分仲伯。

時間回到2010年，身高1.95米、飄逸長卷髮的以色列移民諾依曼，乘著共享經濟潮方興未艾的東風，在紐約SoHo的街角，創立了第一個共享辦公空間Wework，為備受金融海嘯衝擊的求職人者、兼職人提供安身工作、抱團取暖的空間，並稱其願景是「build communities，create culture」。為了體現歸屬感，Wework將使用空間的租戶稱為會員，而自己則儼然是社區精神領袖。

憑藉低息、量寬年代的廉價資金充斥，Wework開啟快速擴張，並通過「空間即服務（Space as a Service, SaaS）」的口號，以及人工智能偵測使用咖啡機的人數、應用程式促進會員實體社交網絡之類的噱頭，將自己從二房東包裝成科網明星。

IPO野心揭開「皇帝的新衣」

高超的講故事技巧，令Wework先後吸引了Benchmark Capital、傑富瑞、摩通、高盛等大咖的青睞，並在2017年一舉獲得來自軟銀願景基金的31億美元注資，推升估值突破200億美元。此後隨著軟銀牽頭銀團的40億美元注資，Wework估值於2019年1月達到470億美元巔峰。

Wework自2020年到今年上半年，累計淨虧114億美元。

然而，諾依曼試圖更上層樓－－公開上市的野心，卻成為Wework「皇帝的新衣」轉折點。IPO文件披露，儘管在全球126個城市擁有逾8百家門市，但Wework自成立以來從未盈利，其中僅2018年第四季就淨虧損高達5.9億美元，甚至曝出諾依曼向公司近零息貸款買房，再「回租」牟利等醜聞。

巨大的財務黑洞和治理危機，最終令Wework於2019年9月宣布無限期延遲IPO，估值暴瀉至僅80億美元，軟銀隨後提供95億美元救急，並獲得公司80%的控制權，諾依曼袋著近10億美元辭任執行長。

後來的故事則是，Wework大幅裁員、新冠疫情爆發、2021年繞過上市披露通過SPAC登錄紐交所、過去三年累虧107億美元、今年上半年續虧7億美元，最新周一申請破產保護。

企業、中產皆命係自由現金流

增加空間、吸收租戶、再增加空間、尋更多租戶，此種恒大式的擴張法，當資金低廉、利潤豐厚時暫時有效，但一旦上述兩大條件逆轉，短期現金流無法覆蓋長期成本，燒錢遊戲最終就會燒到自己。

初創明星跌落神壇，再次提醒巴菲特強調的「避免過度負債」和「自由現金流」財務紀律。而諾依曼浮誇的自信，同令人反省極緻的樂觀恐隱藏危險，例如微軟創始人蓋茨就指，技術變化如此之快，必須保證公司有足夠的現金，以在沒有收入的情況下維持12個月。

再換個角度，網絡近日熱議「買房是破產的最快方式」，指中產買房實際是揹上每月消耗大量現金流的負債，一旦原本的高薪不再，恐意味現金流斷裂、甚至資不抵債。淨負債36億美元、欠付租金或租約終止費近億美元的Wework，最新擬終止紐約曼哈頓地區的40份商業地產租約，尋求壯士斷臂，這個寒冬勢不好過。