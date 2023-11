移民英國｜11月英國煙火節！夜空熱鬧喧騰！為甚麼家家戶戶都放煙花？港人不知道的Guy Fawkes Night

以前在香港想看煙花,往往要等到國慶日或新年,但早在跨年前的兩個月,英國夜空已熱鬧喧騰,家家戶戶都在放煙花,那是緣於英國已有400多年歷史的煙火節Guy Fawkes Night。根據傳統習俗,當地人會在每年11月5日燃點煙火,更會搭建篝火及焚燒假人,只要在這個別具意義的日子,抬頭望向天空,便能看見燦爛的煙花照亮整個夜空,那是英國最美的晚上。

“Remember, remember the 5th of November,

Gunpowder, treason and plot.

I see no reason

Why gunpowder treason

Should ever be forgot.”

這首英國童謠便道出了Guy Fawkes Night的緣由。1605年11月5日,一位名叫Guy Fawkes的英國天主教徒,因不滿當時的英國王室迫害並限制宗教自由,在國會地窖放置兩噸的火藥,打算在國會大廈落成的這一天炸毀大樓,目標鎖定所有國會議員,以及當時的英國國王詹姆斯一世(King James I),這場起義被稱為「火藥陰謀」(Gun Powder Plot)。後來計劃宣告失敗,Guy Fawkes被判死刑,國王詹姆斯一世發佈詔令,稱11月5日為「the joyful day of deliverance」。

這項詔令直到1859年才失效,但此後歷代英國君主仍藉著11月5日,提醒英國人不要忘記這段歷史,於是每年在這個日子,人們會把乾稻草或舊報紙塞進衣服和褲子裏製作成Guy Fawkes的假人,並把這些假人扔到火中焚毀,家家戶戶都會燃點煙火,成為英國著名的煙火節。

如果你仍不知道誰是Guy Fawkes,2005年上映的反烏托邦政權電影《V煞》,主角的原型便是Guy Fawkes。

英國隨時隨地可放煙花?

根據英國法例,持牌的煙火商只可於每年10月15日至11月10日、12月26日至12月31日、排燈節或中國農曆新年前3日出售煙火,民眾亦須遵守法律,嚴禁於晚上11時至早上7時燃點煙火,煙火節、排燈節及新年則寬限至凌晨1時。