移民英國｜11月英國煙火節！夜空熱鬧喧騰！為甚麼家家戶戶都放煙花？港人不知道的Guy Fawkes Night

以前在香港想看煙花，往往要等到國慶日或新年，但早在跨年前的兩個月，英國夜空已熱鬧喧騰，家家戶戶都在放煙花，那是緣於英國已有400多年歷史的煙火節Guy Fawkes Night。根據傳統習俗，當地人會在每年11月5日燃點煙火，更會搭建篝火及焚燒假人，只要在這個別具意義的日子，抬頭望向天空，便能看見燦爛的煙花照亮整個夜空，那是英國最美的晚上。

“Remember, remember the 5th of November,

Gunpowder, treason and plot.

I see no reason

Why gunpowder treason

Should ever be forgot.”

這首英國童謠便道出了Guy Fawkes Night的緣由。1605年11月5日，一位名叫Guy Fawkes的英國天主教徒，因不滿當時的英國王室迫害並限制宗教自由，在國會地窖放置兩噸的火藥，打算在國會大廈落成的這一天炸毀大樓，目標鎖定所有國會議員，以及當時的英國國王詹姆斯一世（King James I)，這場起義被稱為「火藥陰謀」（Gun Powder Plot）。後來計劃宣告失敗，Guy Fawkes被判死刑，國王詹姆斯一世發佈詔令，稱11月5日為「the joyful day of deliverance」。

這項詔令直到1859年才失效，但此後歷代英國君主仍藉著11月5日，提醒英國人不要忘記這段歷史，於是每年在這個日子，人們會把乾稻草或舊報紙塞進衣服和褲子裏製作成Guy Fawkes的假人，並把這些假人扔到火中焚毀，家家戶戶都會燃點煙火，成為英國著名的煙火節。

如果你仍不知道誰是Guy Fawkes，2005年上映的反烏托邦政權電影《V煞》，主角的原型便是Guy Fawkes。

英國隨時隨地可放煙花？

根據英國法例，持牌的煙火商只可於每年10月15日至11月10日、12月26日至12月31日、排燈節或中國農曆新年前3日出售煙火，民眾亦須遵守法律，嚴禁於晚上11時至早上7時燃點煙火，煙火節、排燈節及新年則寬限至凌晨1時。