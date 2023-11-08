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08/11/2023

精選片單 | 6套必睇職場浪漫愛情劇！內地、韓國、台灣有齊！院長愛上兒科醫生 / 男神宋江談社內戀愛 / 王鶴棣大玩辦公室戀情

#內地 #辦公室戀情 #職場戀情 #煲劇 #愛情片 #韓國 #愛情劇 #劇集推介 #相愛 #劇集 #地下戀 #職場
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Text: Sammy Leung

　　又到煲劇的時候，不少人愛看看愛情片、科幻片、恐怖片，當中職場戀情更是超受歡迎的片種之一，男女主角由不相識到相愛，在職場上暗暗談地下戀，讓人心跳加速。不如今次就介紹一下職場愛情劇吧，當中會有內地及韓國的辦公室戀情劇集推介，有興趣的話就看一看吧！

 

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職場愛情劇推介│1. 羅曼史是別冊附錄 - Romance Is a Bonus Book：離婚媽媽重回職場愛上天才作家

 

　　如果愛看韓劇，一定認識李鍾碩，他的劇集口碑通常都不錯。所以第一套要介紹的是2019年所播出的韓劇《羅曼史是別冊附錄》，這劇集由李鍾碩、李奈映、鄭釉主演，故事講述3天才作家兼出版社內容開發部編輯組主編車恩浩，小學時差點出車禍被女主角姜丹伊所救，內心一直愛著姜丹伊。

 

圖片來源：《羅曼史是別冊附錄》

 

　　姜丹伊則是一位離婚媽媽，年輕時職場能力突出，但因為要照顧家庭，所以放棄了自己的工作。她在離婚後因為要賺錢所以重回職場，但因為學歷太高，次次求職都遇上困難，所以她最後隱瞞學歷應徵出版社業務支援組。到底二人在職場上怎樣大放異彩，又怎樣相愛呢？大家可以在Netflix上看到哦！

 

圖片來源：《羅曼史是別冊附錄》

 

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職場愛情劇推介│2. 歡迎來到王之國 - King the Land：2023年大熱劇集！李俊昊、林潤娥上演職場愛情

 

　　如果大家有使用Netflix，應該都知《歡迎來到王之國》是今年新出的大熱劇集。韓劇《歡迎來到王之國》由李俊昊、林潤娥主演，故事講述31歲的「王者集團」會長之子具元自小厭惡虛假的笑容，讀書回國後到了「王者飯店」成為本部長，在飯店中遇上了女主角，而女主角天嗣朗實習第一天便與具元結下惡緣。

 

圖片來源：《歡迎來到王之國》

 

　　女主角天嗣朗因為職業關係，一直保持職業笑容，正正踩上男主角「無法忍受虛假笑容」這點上。二人常常發生衝突，但慢慢了解後，二人都有了不一樣的想法。韓國偶像團體2PM成員李俊昊、女子組合少女時代成員林潤娥這對俊男美女組合，上演社長及員工的職場愛情情節，真的「冇得輸」！

 

圖片來源：《歡迎來到王之國》

 

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職場愛情劇推介│3. 氣象廳的人們 - Forecasting Love and Weather：男神宋江都談社內戀愛

 

　　如果説朴敏英及宋江主演一套劇集，應該很多人會亳不猶豫就按進去看了。2022年所播出的韓劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》由朴敏英、宋江主演，故事講述在氣象廳的職場愛情故事，女主角陳夏京是氣象廳統籌二組科長，和同公司的男朋友悔婚後，本身想去瑞士深造，暫時避一下公司內的閒言閒語。但剛好，原先的統籌二組科長離職了，所以她便升職了，成為氣象廳最年輕的科長。

 

圖片來源：《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》

 

　　職場得意但情場失意的陳夏京告訴自己不會再在職場內戀愛，但這個時候自己組內來了一位受歡迎的人氣小男生。男主角李時雨在氣象廳統籌二組工作，在公司內十分受歡迎，但卻被和自己大大相反的陳夏京科長吸引著，二人到底會不會進行一場社內戀愛？大家可以在Netflix上看到哦！

 

 

圖片來源：《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》

 

圖片來源：《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》

 

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下一頁：更多職場愛情劇推介

 

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