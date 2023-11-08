Feel Young的秘密！熟齡人士如何感覺年輕、快樂、不衰老？心態決定一切！掌握這3種思維，保證愈活愈年輕！

人到中年，生理的層面來說，年齡數字是在慢慢走向「五」/「六」/ 「七」/「八」字頭，值得思考的問題：是否年紀大了，人就必定是衰老呢? 不一定！跟大家分享心理學家發現甚麼：

首先，在一班熟齡人士當中，有些人仍不受生理數字捆綁，主觀感覺自己還年輕，即仍然 “feel young”、拒絕“feel old”，而這班人確實在體能的活力和腦筋的靈活度上，比起那些很在意自己年齡或老覺得自己「老了」/ 「不復當年」的同齡人，更勝一籌。

那又很自然帶到第二個問題：那甚麼元素能令尤們可以“feel young”呢？心理學家 Jennifer Bellingtier在2019 年牛津大家出版的The Journals of Gerontology Series B Psychological Sciences and Social Sciences期刊裡發佈她的研究，指出一個人能產生feel young的感覺，關鍵在於他 / 她能有“in control”（事情在自己掌握中）的思維。她的研究發現，當熟齡人士過了一天是令他 / 她感覺很多事情能在自己控制範圍和掌握中的話，其「感覺年輕 / 快樂 / 快活」的指數就會升高。

這個“in control”（事情在自己掌握中）的感覺對我們非常重要，因為這種思維令我們更積極地投入人生，因為它背後需要有種信念，就是，我們的xx（例如：健康、財富、快樂、幸福、人生）可以藉著自己的決定 / 抉擇 / 行為 / 行動而有所改變或改善。

舉例：當一個人相信他的健康是由自己掌握的話，那他自然會更積極地在飲食、起居或體能上做更健康的選擇。相反，若一個人認為無論自己做甚麼，也改變不了自己的狀況 （例如：健康），那這種「我沒辦法控制」或無助的心態，就會容易令他 / 她真的衰老。

所以，想繼續活得年輕，要改變思維， (1) 跟自己說：我的健康 / 活力 / 幸福 / 快樂在我的掌握當中；(2) 付諸行動；和 (3) 行動之後要對自己加以肯定，例如跟自己說： 「今日我選擇了做了一小時的運動去提升我的健康」又或「今日我選擇了和老友相聚令自己快樂」，今天給自己來個正面肯定，保證大家愈活愈年輕！