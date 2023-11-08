維他奶聯乘麥兜出招！借助小紅書成為國民豆奶頭號品牌！利用小紅書宣傳5大優勢分析

現代社會的經濟競爭日趨激烈，品牌推廣已成為經濟行銷的重要手段之一。作為一個新興的社會化電商平台，小紅書通過UGC和社會化流量優化，正吸引著愈來愈多品牌和公司的關注，品牌和行銷人員也傾向於在小紅書開展推廣和營銷活動。

比如擁有近80年歷史的香港快消品品牌維他奶，利用著名卡通人物麥兜的強大IP，將早餐場景演繹到極致。從定製產品到社交媒體互動行銷，都把廣受歡迎的麥兜形象融入其中。 「早餐飲維他奶」的行銷口號也深深地植入到了觀眾的腦海中。

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利用此舉，麥兜聯名維他奶和系列周邊都火熱大賣，銷售額暴漲，無形中達到了品牌宣傳的效果，成為國民豆奶頭部品牌。

另一方面維他奶的小紅書以KOL合作，發布溫情視頻為主，能夠拉近與年輕人的距離，提升使用者黏性，增強品牌曝光度和知名度，促進轉化。

利用IP宣傳，小紅書漲粉是現在很多公司順應時代潮流的選擇，我們有客戶也通過小紅書行銷在短時間內漲粉，提升品牌知名度，實現銷售額暴漲！那其他品牌該如何在小紅書行銷、漲粉、提升品牌知名度，促進轉化呢？

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1. 精準定位

小紅書月活躍用戶超過3億，其中超過50%分布在一二線城市，覆蓋了大量的主要消費群體。作為一種新型的社交網路，小紅書不受用戶年齡、性別、地理位置的限制，而是以興趣為核心構建，從而覆蓋了從年輕人到成熟消費者的各種群體，讓品牌能夠精準定位，在目標群體中進行多方位的宣傳推廣。

2. 利用使用者的分享和反饋擴大品牌知名度

小紅書是一個以使用者生成內容為核心的社交平台。 它通過分享你自己的購物體驗、美容體驗、旅遊策略等來提出建議。 這些真實體驗具有很高的可信度和影響力，能夠吸引其他使用者，產生積極的影響。 品牌可以利用使用者的分享和反饋來擴大自己的品牌知名度和美譽度。

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3. 多樣化的行銷模式

小紅書的行銷模式包括達人推廣、官方號運營和廣告投放。 品牌可以與KOC和KOL合作，增強品牌曝光和知名度，吸引潛在或者直接客戶，我們有些客戶在未開通內地社交平台的時候，我們也會建議客戶優先試水達人推廣，以不同時段的周期，對客戶做好推廣鋪量，尋找優質達人，以探店或產品試用的角度，提高品牌知名度。 還可以利用官號輸出品牌資訊，與用戶互動，增強使用者黏性。

4. 重視數據分析

通過關鍵詞，小紅書可以快速過濾並匹配相應的使用者，使行銷更加精準。同時，有吸引力的標題和圖片可以為品牌帶來更多的流量。 高品質的內容會獲得很高的曝光率和互動效果，在短時間內有顯著的推廣效果。 小紅書的數據分析平台還可以為品牌商提供更科學有效的數據支援，讓品牌商根據結果做出更有效的決策和優化推廣策略。

5. 快速漲粉和轉化

小紅書基於各種分享方式，潛移默化使用者認知和審美，影響人們的消費決策。品牌商可以進入小紅書商城，在帖子中直接提供產品連結，方便用戶選購。 還可以在評論中引導使用者到電商平台或線下門店，以促進轉化率。

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在當下飛速發展數位化科技時代，如何準確把握各社交媒體平台當前源源不斷的機會，是品牌建設中不可避免的重要一環。很多香港企業開拓內地市場的關鍵一步，我們都會建議先從社媒行銷做起，我們給客戶提供專業的服務，説明品牌少走彎路，讓行銷更有價值。