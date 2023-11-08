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08/11/2023

求職者爭崩頭！求職競爭最競烈美國公司Top 20！no.1每日每個空缺收84份申請！Apple、Microsoft、Amazon都輸畀佢？可口可樂都上榜！

#打工仔 #CV #公司 #面試 #職位 #LinkedIn #求職者 #競爭 #職場
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Text: Sammy Leung

　　每次找工作，大家都會把自己的CV寄去心儀的公司，以爭取一個面試的機會。而在公司方面，每次一有職位空缺都會收到海量的應徵者的履歷，而當中一些較出名或福利好的大型公司，可能會出現幾百人爭一個職位的情況。近日，有公司研究了LinkedIn招聘訊息，列出求職者競爭最激烈的公司，一齊看看有沒有你想入職的公司！

 

　　履歷製作網站Resume.io利用了LinkedIn，看看用家申請各公司職位空缺情況，研究了求職競爭最競烈美國公司，當中包括了不同行業，銀行、金融、服裝、零售、科技公司等等。最後Resume.io公布了競爭最激烈的美國公司，一齊先看看這首20間公司的空缺平均會有多少份申請！

 

圖片來源：Unsplash @zhang kaiyv

 

　　首20間求職者競爭最激烈的美國公司（每日每個空缺平均應徵申請數目）：

 

1.    Netflix（84.87）

2.    Amazon（73.25）

3.    Microsoft（57.90）

4.    Apple（53.74）

5.    Meta（52.42）

6.    Oracle（49.22）

7.    Tesla（48.65）

8.    S&P Global（46.69）

9.    Victoria's Secret & Co（46.51）

10.    Goldman Sachs（41.31）

11.    Pepsico（39.90）

12.    Stitch Fix（37.12）

13.    Mondelez（36.57）

14.    Exxon Mobil Energy （35.34 ）

15.    Coca-Cola（33.54）

16.    Airbnb（33.47）

17.    Walt Disney（33.32）

18.    Alphabet（32.65）

19.    IBM（32.33）

20.    FIGS（30.38）

 

圖片來源：Unsplash@Venti Views

圖片來源：Unsplash@ Matthew Manuel

 

　　在今次的排名中，首7位都是科企，第1名是大家都十分熟悉的Netflix，其每日每職位空缺應徵者申請人數達84.87；第二是 Amazon，人數是73.25；第三則是Microsoft，人數是57.9，競爭相當激烈。而可口可樂、Airbnb及華特迪士尼都上榜，大家又想不想去這些公司呢！

 

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