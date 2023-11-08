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08/11/2023

富士山酒店｜坐擁日本富士絕景4大酒店：全部房有私人溫泉／Do姐都去星野豪宿！最抵住$1,200山景房喺邊？

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　踏入11月，富士山山頂開始有雪冠，富士山旅遊旺季正式開始！其實全年都是旺季，不過有雪冠的富士山比較漂亮，自然吸引更多遊客前往吧！很多遊客去富士山玩都會住一晚，一場去到當然想揀一間酒店有富士山景的酒店吧，可以日望夜望！以下4間是心水推介，有平有貴，如果想順便去睇紅葉，就要快手book房了！

 

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富士山酒店｜01 Hotel Clad：位於御殿場outlet內！CP值最高酒店

 

　　很多香港遊客喜歡行outlet，而御殿場Premium Outlets絕對是最人氣outlet的頭3位！這間酒店2019年12月開業，位於御殿場Premium Outlets內，喜歡行outlet的朋友可以一起身落樓就可以瘋狂shopping，買到成手戰利品，又可以返房放低，休息一下再去掃貨！而且交通很方便，由新宿坐巴士可以直達，又或者坐火車去到JR御殿場站，就有免費穿梭巴士接送，很適合非自駕遊的朋友。

 

酒店位於御殿場Premium Outlets內，位置非常方便。（圖片來源：Rakuten Travel）

 

　　全酒店有182間客房，當中有超過一半可以有富士山景，面積約23平方米，雖然不算很大，但已比東京市內的酒店寬敞得多！而且房租很合理，望到富士山的房每晚只是23,100円起，即是$1,200左右。館內還有可以望到富士山的溫泉，想有私人空間的話可以另外租用貸切個室露天風呂，收費每小時5,500-8,000円。

 

景觀最靚是這個貸切個室露天風呂「花水木」，完全露天沒有屋頂遮住，可以清楚地看到富士山... 天氣好的話！（圖片來源：Rakuten Travel）

不想另外租用貸切個室露天風呂的話，大浴場的露天風呂景色都非常漂亮。（圖片來源：Rakuten Travel）

全館有超過一半可以有富士山景的客房，最平每晚只是23,100円起。（圖片來源：Hotel Glad）

館內亦有3間布置非常獨特的客房，包括這間「Brooklyn Room」，入面用上journal standard的傢俬。（圖片來源：Rakuten Travel）

溫泉「木の花の湯」，酒店住客可以免費用，其他人都可以附費使用，入面的休息室，都有無敵的富士山景。（圖片來源：Rakuten Travel）

 

Hotel Clad

地址：静岡県御殿場市深沢2839-1

房租：23,100円起

網址：www.gotemba-hotelclad.jp/

交通：JR御殿場駅有免費穿梭巴士接送

 

下一頁︰超高級溫泉酒店！全部客室設私人露天風呂

 

 

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