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09/11/2023

汗液機理 防治隱疾

#健康生活Tips #盜汗 #出汗 #糖尿病 #甲狀腺 #多汗 #陰虛 #氣虛 #養生Tips #冷汗 #過度出汗
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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　正常人一般出汗量不會太多，大多全身均勻微微有汗，發潮發潤，持續而非陣陣冒汗；汗液無色或淡黃，味略鹹，無難忍異味。正常的汗出，有調和營衛的作用，對身體是有好處的。

 

異常出汗

　　出汗雖然是一種正常的生理現象，但出汗量和頻率會受到多種因素的影響，例如運動、天氣、情緒、以至藥物，都可能會導致出汗增加。注意異常出汗可能是某些健康問題的訊號，需要關注。

 

1、夜間盜汗：夜間盜汗是指在睡眠期間大量出汗，導致床單和衣物濕透。這可能是某些感染性疾病（如結核病、HIV等）或某些癌症（如淋巴瘤）的症狀。

2、過度出汗：如果在平常不進行劇烈運動或處於高溫環境的情況下，頻繁出現過度出汗，可能是多汗症的症狀。多汗症可能與代謝性疾病或藥物使用相關。

3、感覺性出汗：感覺性出汗是指由於疼痛、情緒波動或某些觸發因素而引起的出汗。這可能與自律神經系統異常有關。

4、寒戰出汗：寒戰出汗是指在感冒、發燒或流感等感染性疾病初期出現的症狀。身體會因為感染而試圖調節體溫，導致出汗和寒戰交替出現。

5、藥物副作用：一些藥物可能導致出汗增加，包括某些抗抑鬱藥、退燒藥等。

 


（圖片來源：Envato）

 

出汗與生理疾病

　　出汗是人體的生理現象，一般正常的出汗量不會太多。但如果出汗方式或汗液的量發生變化，很可能提示着體内出現隱疾的隱憂，是身體在報警，需多加留意。

 

1、不動也流汗，氣虛自汗

　　白天出汗比別人多，稍微運動就大汗淋漓，甚至坐著不動都會出汗。體質較虛、大病初愈或者肥胖的人多見，主要是氣虛導致的。

　　汗出怕風，氣虛的人易患感冒，常感覺神疲、乏力、氣短、食欲差等，這時候需要吃點山藥補一補脾肺腎。

　　改善自汗：多補氣。自汗多為氣虛不固，建議多食用山藥、扁豆、栗子、核桃仁等補中益氣的食物，也可用黨參或黃芪燉雞以補益機體，改善氣虛症狀。

　　穴位揉按艾灸，選氣海穴、關元穴、足三里也可凑效。氣海穴有溫陽益氣、化濕理氣的功效。

 

2、睡覺出大汗，陰虛盜汗

　　晚上睡覺時常出汗，輕者入睡後稍有汗濕，重者每晚衣被盡濕，醒後汗停，這種在中醫裡叫作盜汗，主要是陰虛火旺導致。

　　經常盜汗的人，常伴有手腳心熱、兩頰潮紅、口咽乾燥、容易心煩失眠等問題，這時候可以吃一點酸棗仁助眠養陰。
改善盜汗：要滋陰。盜汗的主要原因是陰虛內熱，陰陽不調。平時飲食可以多吃些有滋陰功效的食材，如枸杞、桂圓、阿膠、麥冬、山藥、百合、銀耳等。

　　出現陰虛盜汗的人，可以通過揉按或艾灸陰郤穴、後溪穴、三陰交穴來改善症狀。

 

3、半身汗、奇怪汗，警惕糖尿病

　　上半身有汗，下半身無汗，或在進食數秒後，忽然出汗，同時伴有多飲、多食、多尿和體重減輕等症狀，要警惕糖尿病。

 

4、胸悶汗、出冷汗，防心臟出事

　　心臟出現問題時，由於機體循環淤血，會導致周圍血液回流受阻，毛細血管壓力增高，液體滲出，如果出汗特別是出冷汗的同時，還存在胸悶、胸前區疼痛等一系列症狀，提示心臟病可能發作的前兆。

 

5、全身汗、持續汗，當心甲狀腺

　　經常出現莫名的燥熱，隨後全身出汗且持續出汗，這樣的情況，可能顯示你的新陳代謝處於異常旺盛狀態下，或許是甲狀腺給你發出異常的訊號。

　　如真發現因糖尿病、心臟病、甲狀腺疾病等導致的繼發性多汗，便要及時就醫，針對病因治療。如病因源自陰虛氣虛，便需要在日常起居多加留意，長時間注意養生和養身，把身體好好調理。

 

　　總而言之，如果出汗的方式或汗液量發生改變，很可能是體虛的表現或者是某些疾病的一種提示，須要警覺重視，不可掉以輕心。

 

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。
本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。

 

 

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