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09/11/2023

將興趣發展成事業致力培育人才！香港電競企業ER Sports：期望員工笑住返工放工！

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　　電競在世界各地火速興起，今年杭州亞運會更首次將電競列入亞運競賽項目。然而，在本港的電競發展仍相較滯後。

 

ER Esports總裁唐紹裘表示，為招攬人才加入團隊，早前透過坊間活動，如在聖雅各福群會「生涯規劃服務」與香港寬頻人才CSI基金合辦的「職時求生2030」活動，參與客席講座。（張寶燕攝）

 

　　電競企業ER Esports總裁唐紹裘（Byron）近日接受本報專訪，直言：「始終這一行太新，有經驗之人並不多。」有些人可能只懂電競，而不懂其他技能；反之，有些人懂得其他技能，卻不懂電競。因此，要將電競融入不同工作崗位之中，預計還需要花較長時間。

 

　　電競生態圈之中的工種繁多，除了選手之外，還有項目管理、市場推廣、電競教練等職位，同樣需要對電競有熱誠和豐富經驗。他指：「正如踢足球，也非人人能如美斯、C朗一樣，擔當選手，而且，都是睇（觀眾）多過玩（選手）。」因此，該企在早5年成立的目的，就是幫助培育人才，「將興趣發展為事業」。

 

　　出身證券公司投資部的唐紹裘，年輕時更是一名業餘賽車手，喜愛玩賽車電競遊戲，由2019年起全身投身電競行業。他期望，可以幫助其他同樣對電競行業有興趣的人，利用不同專長，在各工作崗位之上發揮作用，「例如有良好溝通技巧、有耐性及喜歡教人的，可以擔當教練或電競經理人。」

 

電競作切入點 引導學多元技巧

 

　　他指，不少玩電競遊戲的年輕人都會蒐集攻略，因此想到以電競為培訓課程切入點，引導學員學習多元化的人生技巧（life skills）和專業技能。例如賽車遊戲背後，「如何改動定風翼、輪胎、機械上的配備，令車速更快一點，涉及物理學及STEM（科學、科技、工程及數學）相關的知識。甚至是大數據分析，也可能派上用場。」

 

　　來到2023年，各行各業都走向電子化營運模式，進行數碼轉型。他認為，年輕人才也必須對科技有一定程度認識，「無論是AI、IoT，甚至Web3也好，都需要有基礎認知，否則也會限制升職機會。」舉例，蘋果推出Vision Pro頭戴式裝置，也會影響到電競市場可帶來甚麼突破、更有趣的遊戲；或是去中心化的Web3將如何影響電競生態圈等。

 

需有熱誠 「笑住返工笑住放工」

 

　　他直言，自己作為老闆、高層，同樣需要對電競有熱誠才會「上心」及堅持，同時會自然地跳出固有框架思考如何做得更好。因此，招攬的團隊成員，即使不擅長玩電競遊戲，但最基本都要喜愛電競，期望他們可以「笑住返工，笑住放工」。

 

　　明白本港市場未有充足資源支援有興趣投身電競行業的人才，他表示，如果員工有興趣在職進修，亦會為他們提升進修津貼。此外，還設有花紅及額外假期，鼓勵員工多多學習，一同追求進步。

 

　　回顧初成立ER Esports之際，有一位求職者原本從事銀行HR，雖說是零經驗，但是最令他印象深刻的是：「那位求職者展示自己自費到世界各地觀看電競賽事的門票，還帶著數本電競書籍來見工。此外，即使要減薪20%也願意。」後來成功應徵並擔任Officer職位。

 

ER Esports目前的業務主要涵蓋電競教育及製作電競活動。圖為該企主辦的年度熱爆卡牌遊戲MARVEL SNAP世界賽。（受訪者提供圖片）

 

　　該員工初期主要協助舉辦電競活動，還表示在本港舉辦活動或比賽的質素，與海外相比還差很遠，「我讓其在平日未需要籌備活動的時間，上網學拍片及製作動畫等。」

 

　　花約一年多時間，他指該員工協助帶入不少新技術及製作模式，把活動辦得有聲有色之餘，還有勇有謀地向Red Bull提案，成功爭取合作機會。

 

表現主動員工 予機會多嘗試

 

　　唐紹裘又坦言：「明白市場上有經驗的人不多，許多事情都是經過trial & error（反覆試驗）才得出的。」因此，作為管理層看到表現較主動的員工，也應該抱持開放態度，給予機會他們多作嘗試。

 

　　同時他提醒，管理層亦要做好危機管理，在適當時間介入、補救，「細項如舉辦電競比賽要攞IP，需要甚麼Skill set（技能）等，都應該預先作風險評估，想好對策。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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