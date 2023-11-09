  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/11/2023

降頭奇聞 | 道堂師兄解降頭治奇難雜症！換鼻、治關節痛都得？上世欠下的債隨時禍延多世！

#玄學 #降頭 #奇人奇事 #上世 #奇聞 #道堂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　這故事，連我都覺得是奇聞。

 

　　朋友一天去道堂做義工，看見師兄搞到滿額大汗，便問：「大工程呀？」

 

　　師兄答：「啱啱換緊個鼻。」

 

　　事主是男士，鼻子成日流膿，徹底檢查過了，醫生說不是息肉，亦非鼻咽癌，但就是毫無原因地痛、腫、膿，他煩得想死！

 

　　師兄入定後說：

 

　　「咦！俾人做咗手腳噃，等我上天搵下有冇spare parts，唔係一定有㗎……。咦！真係有喎，嚟咧！」

 

　　師兄叫朋友：「你撳住佢。」跟住作法。

 

　　兩秒之間，個男人痛到暈了，醒來後，朋友問他還痛不痛？

 

　　「真奇！唔痛咯喎。仲呼吸得前所未有咁舒暢。」事主答。

 

　　「其實佢中咗降頭，俾人換咗個鼻。佢原本嘅器官就放咗喺天上個器官庫，咁啱我去搵，竟然搵到。如果冇人搵，個鼻就咁坐喺嗰度。不過降頭呢家嘢，好多時都有個鈎，如果時間未到，或者法力唔夠，佢都唔會俾你換，一日個鈎未除，就算你換咗零件，佢又再生一個新而病嘅鼻出嚟。」

 

　　「師兄！你手術咁高明，不如搞掂埋呢單case吖？」朋友指住個一拐一拐走進來的女人說。

 

　　原來她股關節磨蝕了，所以一行就痛。

 

　　「手術高手」穿越時空，瞬即回來。立即吩咐兩個師弟：

 

　　「你哋一人拉一頭，拉開股關節，我塞舊軟骨入去。」

 

　　兩秒之後，女人行得返咧。

 

　　「弊！嘥gas㖭。呢單嘢好棘手，人哋一個鈎，佢集齊全套，係由頭頂百會穴放咗一系列鈎落身度，膊頭有條橫槓，脊骨有條直枝，形成個T字形嘅鈎架，我哋就算搣甩咗股關節嘅鈎，佢好快都會生返，等我睇吓乜咁大仇口先。」師兄說。

 

　　入定後，師兄看見一個場景，是古代一道觀，女子是道姑，與道兄有染，後來他想修煉，要終止這段孽緣，她打死不肯，結果毒死了他，他死前落了師妹降頭，要她生生世世做「女版鐵拐李」。

 

　　色慾、擁有慾、控制慾，從來都是脫韁的野馬，去到邊殺到邊，欠下的債，禍延多世，非常襟計！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #降頭 #奇人奇事 #上世 #奇聞 #道堂

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk