姜濤被指咪嘴！網絡歌手晴天林轉載片段被粉絲圍攻終跪低道歉！林作衝出嚟抽水：要公關建議揾我

MIRROR成員姜濤日前出席Teen活動，獻唱《蒙著嘴說愛你》時去到尾段有四位小朋友「突入」，嚇到嘅姜濤笑到不能自已，30秒左右都笑到收唔到聲。表演出現突發情況本應就好平常，不過姜濤笑嘅期間背景音樂依然有人聲，惹來「咪嘴」疑雲。網絡歌手晴天林就分享姜濤唱歌片段並留言「咪著嘴說愛你」，惹來姜糖湧入晴天林社交平台解釋。終於姜糖都感化到晴天林，令佢覺悟前非、痛定思痛，鄭重發出聲明澄清。

晴天林正式發聲明一嚟就打雙手合十EMOJI以示誠意，留言澄清：「大家好。話說我幾日前係一條姜濤唱歌網絡片段度分享留言：「咪著嘴說愛你 。」當時我都誤會咗，所以可能會誤導咗大家，我自己絕對冇抹黑嘅意圖，更不是hater。之後收到好多姜糖善意及禮貌嘅提醒，佢哋希望我可以澄清番，以正視聽。而我自己亦都睇返完整片段，好明顯係「墊底聲」開太大聲，所以成首歌會到兩把聲疊聲。詳細原因可以睇番cap圖。（至於點解會咁大聲可能要問返主辦。）」

好努力嘅歌手。

晴天林分享cap圖，佢都連番向姜糖解釋係自己誤會咗姜濤，見到姜糖好感恩，相信佢真誠認知到自己錯誤，晴天林都有再留言，表示：「相信善良姜糖會原諒我。」晴天林冇三思而行，惹嚟抽水大師林作留言：「需要公關建議可以DM我。」不過晴天林都係決定以真誠打動人，唔使包裝，回應番林作：「多謝公關大師回應。」

晴天林講到唔知點解「墊底聲」咁大聲，其實姜濤隊友Jer都有幫佢解釋，的而且確係有人做錯嘢，不過就錯不在姜：「據我所知係攞錯咗有人聲嘅音樂，所以先會出現場咁嘅情況，佢係好專業嘅表演者，大家唔使擔心，將來一定會愈嚟愈叻仔，大家同佢一齊進步。」Jer又話唔覺得姜濤表現好尷尬：「佢可能見到到啲小朋友覺得好surprise。（有冇關心佢？）兄弟心照，佢知道大家都會支持佢，就算有少少唔開心，佢會進步嘅，大家都會睇到佢嘅進步。」