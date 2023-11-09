  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

09/11/2023

姜濤被指咪嘴！網絡歌手晴天林轉載片段被粉絲圍攻終跪低道歉！林作衝出嚟抽水：要公關建議揾我

#姜濤 #林作 #MIRROR #晴天林 #歌手
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: Facebook

　　MIRROR成員姜濤日前出席Teen活動，獻唱《蒙著嘴說愛你》時去到尾段有四位小朋友「突入」，嚇到嘅姜濤笑到不能自已，30秒左右都笑到收唔到聲。表演出現突發情況本應就好平常，不過姜濤笑嘅期間背景音樂依然有人聲，惹來「咪嘴」疑雲。網絡歌手晴天林就分享姜濤唱歌片段並留言「咪著嘴說愛你」，惹來姜糖湧入晴天林社交平台解釋。終於姜糖都感化到晴天林，令佢覺悟前非、痛定思痛，鄭重發出聲明澄清。

 

　　晴天林正式發聲明一嚟就打雙手合十EMOJI以示誠意，留言澄清：「大家好。話說我幾日前係一條姜濤唱歌網絡片段度分享留言：「咪著嘴說愛你 。」當時我都誤會咗，所以可能會誤導咗大家，我自己絕對冇抹黑嘅意圖，更不是hater。之後收到好多姜糖善意及禮貌嘅提醒，佢哋希望我可以澄清番，以正視聽。而我自己亦都睇返完整片段，好明顯係「墊底聲」開太大聲，所以成首歌會到兩把聲疊聲。詳細原因可以睇番cap圖。（至於點解會咁大聲可能要問返主辦。）」

 

好努力嘅歌手。

 

　　晴天林分享cap圖，佢都連番向姜糖解釋係自己誤會咗姜濤，見到姜糖好感恩，相信佢真誠認知到自己錯誤，晴天林都有再留言，表示：「相信善良姜糖會原諒我。」晴天林冇三思而行，惹嚟抽水大師林作留言：「需要公關建議可以DM我。」不過晴天林都係決定以真誠打動人，唔使包裝，回應番林作：「多謝公關大師回應。」

 

 

　　晴天林講到唔知點解「墊底聲」咁大聲，其實姜濤隊友Jer都有幫佢解釋，的而且確係有人做錯嘢，不過就錯不在姜：「據我所知係攞錯咗有人聲嘅音樂，所以先會出現場咁嘅情況，佢係好專業嘅表演者，大家唔使擔心，將來一定會愈嚟愈叻仔，大家同佢一齊進步。」Jer又話唔覺得姜濤表現好尷尬：「佢可能見到到啲小朋友覺得好surprise。（有冇關心佢？）兄弟心照，佢知道大家都會支持佢，就算有少少唔開心，佢會進步嘅，大家都會睇到佢嘅進步。」

 

轉載自: 晴報

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#姜濤 #林作 #MIRROR #晴天林 #歌手

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk