叠影狙擊丨周秀娜泳池開工包到冚！黃宗澤大感失望：以為被女圍，原來被追殺！

由黃宗澤（Bosco）、周秀娜主演的無線台慶劇《叠影狙擊》，已在周一首播。拍攝時，正值疫情，劇組選址在酒店取景，取代新加坡的情節。在拍攝一場泳池戲時，Bosco深感期待，本想欣賞娜姐水著的性感打扮，可惜最後失望而回。

無線台慶劇《叠影狙擊》現正熱播。（大會提供）

有娜姐演出。（周秀娜IG）

Bosco笑指拍攝這場戲份，真的滿是幻想，他笑說：「本來以為喺酒店泳池旁拍攝，會被三點式美女圍住，點知原來被追殺，演槍戰戲要周圍跑！劇情指呢度係新加坡，但疫情我哋留咗喺香港嘅酒店拍攝，所以我喺戲中作為遊客，特警嘅事就唔使我做，好舒服，只係負責監視，辛苦晒娜姐同壞人搏鬥。應該由娜姐三點式上陣做卧底，我諗觀眾都想睇，點知佢今日裝備十足，包到冚！淨係見到對眼睛，留番下一次，大家期待吓啦！」

回想另一場面與娜姐在中環拍攝槍戰戲，穿梭鬧市取景，人多車多，非常難忘，Bosco說：「嘩！好大陣仗呀，封咗條街，牽涉嘅人又多車又多，又要跑又要開槍，仲要落雨，台前幕後合作趕拍完成。唯一可惜，冇時間畀娜姐shopping！」二人特別多對手戲，因為Bosco與「兩位」周秀娜合作，他說：「我演香港嘅高級督察，為咗查案飛到去新加坡，發現更多黑幕。突然女朋友無端端死咗，一直唔知死因，要好後嘅劇情我先知道真相。期間遇到娜姐，佢係死咗嘅女朋友嘅孖生姐妹…劇情發展撲朔迷離，我哋去調查，揭開真相。」