  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

09/11/2023

九巴推口岸線轉乘優惠：兩程巴士一程免費！往返落馬洲站 / 香園圍口岸！即睇指定路線及轉乘地點

#交通工具 #優惠 #北上 #內地 #0+3 #B9 #著數 #B1 #落馬洲站 #九巴 #免費 #轉乘優惠 #口岸線 #香園圍口岸
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　愈來愈多人在周末或放工後愛北上，大家平時會坐甚麼交通工具到內地呢？近日九巴宣布提供口岸線轉乘優惠，大家在乘搭指定路線轉乘B1線或 B9線到落馬洲站及香園圍口岸，就可以享有其中一程免費優惠，即睇詳情及指定路線。

 

　　九巴宣布由11月10 日（星期五）起至2024年2月25日，大家只要在市區乘搭指定路線，在元朗轉乘B1線來往落馬洲；或乘搭指定市區線於元朗接駁至B9線來往香園圍口岸，兩程車費較低的一程將會免費，即是兩程巴士只需付一程車資。我們先看看口岸路線：

 

  •    B1線：來回天慈及落馬洲站
  •    B9線：來回屯門站及香園圍口岸

 

(圖片來源：九巴)

 

(圖片來源：九巴)

 

　　例如大家由香園圍口岸出發往觀塘，只要乘搭B9線往元朗並轉乘268C，優惠後車費只需$20.1，相等於55折優惠；如果是使用B1線與B9線互相轉乘組合，由天水圍往香園圍口岸，全程只需$16.3，平了$14.5，相等於53折優惠。

 

(圖片來源：九巴)

 

指定路線及車費如下：

由市區往落馬洲/香園圍

落車站：形點 I

上車站：B1 元朗站 / 形點 I

             B9 形點 II / 元朗形點

 


 

 

 

落馬洲往各區

於元朗大馬路 / 形點 II 轉乘

 


 

於新田運輸交匯處轉乘

 


 

香園圍往市區

於元朗大馬路 / 形點 II 轉乘

 

 

　　詳情可留意九巴官方網站

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#交通工具 #優惠 #北上 #內地 #0+3 #B9 #著數 #B1 #落馬洲站 #九巴 #免費 #轉乘優惠 #口岸線 #香園圍口岸

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk