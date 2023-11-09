九巴推口岸線轉乘優惠：兩程巴士一程免費！往返落馬洲站 / 香園圍口岸！即睇指定路線及轉乘地點

愈來愈多人在周末或放工後愛北上，大家平時會坐甚麼交通工具到內地呢？近日九巴宣布提供口岸線轉乘優惠，大家在乘搭指定路線轉乘B1線或 B9線到落馬洲站及香園圍口岸，就可以享有其中一程免費優惠，即睇詳情及指定路線。

九巴宣布由11月10 日（星期五）起至2024年2月25日，大家只要在市區乘搭指定路線，在元朗轉乘B1線來往落馬洲；或乘搭指定市區線於元朗接駁至B9線來往香園圍口岸，兩程車費較低的一程將會免費，即是兩程巴士只需付一程車資。我們先看看口岸路線：

B1線：來回天慈及落馬洲站

B9線：來回屯門站及香園圍口岸

(圖片來源：九巴)

(圖片來源：九巴)

例如大家由香園圍口岸出發往觀塘，只要乘搭B9線往元朗並轉乘268C，優惠後車費只需$20.1，相等於55折優惠；如果是使用B1線與B9線互相轉乘組合，由天水圍往香園圍口岸，全程只需$16.3，平了$14.5，相等於53折優惠。

(圖片來源：九巴)

指定路線及車費如下：

由市區往落馬洲/香園圍

落車站：形點 I

上車站：B1 元朗站 / 形點 I

B9 形點 II / 元朗形點





落馬洲往各區

於元朗大馬路 / 形點 II 轉乘





於新田運輸交匯處轉乘





香園圍往市區

於元朗大馬路 / 形點 II 轉乘

詳情可留意九巴官方網站。