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09/11/2023

陳山聰深圳拍劇拒合照被公審耍大牌！打招呼扮睇唔到？網民平反真人友善，本人咁回應

#陳山聰 #深圳 #TVB #袁偉豪 #演員 #小紅書 #反黑英雄
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Text: 娛樂組 Photo: 小紅書、微博

　　視帝陳山聰早前忙於在深圳拍攝新劇《反黑英雄》外景，向來友善的山聰，日前竟遭內地網民公審。網民聲稱向他打招呼及求合照，但山聰「扮睇唔到」，不過山聰獲大班網民留言力撐，本人亦親自「上水」回應。

 

山聰向來待人友善。

《反黑英雄》及《企業強人》同時在深圳拍攝，山聰亂入《企業》劇組探班，與張曦雯及譚俊彥合照。

山聰最近與兒子Jaco父子檔拍廣告。

 

　　《反黑英雄》、《企業强人》及《法證先鋒6》三部TVB劇，目前同時在深圳開拍，因此不少內地網民經常捕獲劇中演員。有網民以「額 反黑英雄深圳拍攝 路遇陳山聰好大譜（大牌）哦」為題，在小紅書出post，表示去吃飯時，在街上剛遇上劇組準備拍攝。網民說：「但是陳山聰真的好大譜（大牌）…熱情打招呼當沒聽見，走到跟前禮貌求問能否合照，繼續裝沒聽見，由身旁助手拒絕。」該網民更批評山聰「全程冷臉，目中無人，下頭（掃興）」。

 

 

　　相中的山聰與工作人員正等候埋位，不過網民留言大多支持山聰，有人指山聰正在拍戲，加上疲累，不方便合照也可理解；更有不少人表示見過山聰本人，並非網民所指般冷漠，有人說：「他（山聰）一直很熱情，當時和另一位視帝在我家門口拍了很久，都上車了，我們叫他，他還下車和我們拍照，還閒聊幾句。」亦有網民說：「上次跟他同一班機，下飛機碰到他，人蠻好的呀，跟他打招呼他熱情回應呀。」有網民則指現在大家變得玻璃心，無須道德綁架別人。

 

 

　　至於山聰亦有留意事件，他留言：「Hahahaha，究竟發生甚麼事情？甚麼大譜?要跟誰道歉？我在門外等候了兩小時才能拍攝！真的不好意思了。」有人解釋有網民未能合照，所以出post抱怨，山聰回應：「哦明白了！如果是我也抱怨的。下次再叫我拍吧。」落落大方化解指控。其實，小紅書上有不少網民捕獲山聰的合照，大多讚山聰有求必應，有忠實粉絲探班，更收到偶像親筆簽名相。

 

轉載自: 晴報

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