  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
欣欣食乜嘢
健康大晒健康解「迷」食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor都市痛症走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2023健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康健康新知逸趣談Teen心理全說
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

09/11/2023

竹炭麵包、雪糕、點心點解會黑色？內有甚麼成分？營養師：唔係人人啱食！

#識食 #解毒 #竹炭食物 #肚痛 #便秘 #健康 #竹炭粉 #長期服用藥物 #竹炭麵包 #活性碳 #竹炭軟雪糕 #竹炭曲奇餅 #健康飲食 #營養師 #竹炭點心
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾欣欣

    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　有段時間，竹炭麵包、竹炭軟雪糕等爆熱。雖然現在熱潮好像減退，但偶然間也會在點心茶樓或西式餐廳等遇見竹炭包點。萬聖節前夕，一位移居了英國的讀者問，想用竹炭粉製作曲奇餅給小朋友帶回學校分享給同學。她想知道，竹炭粉是否人人都適合？

 

（圖片由作者提供）

 

竹炭粉是甚麼？

　　竹炭，又名活性碳，是一種黑色幼粉末，是透過燃燒椰子殼、果仁殼等物質製成的，然後透過與氣體一起加熱來「激活」。這個過程可令竹炭產生無數細小孔隙，導致令結構成為負電荷，因而容易攝獲正電的物質，特別是毒素、藥物、氣體等，從而從糞便排出體外。所以有時候不慎服用過多藥物而引致中毒的病人，醫護人員會用活性炭去解毒。

 

　　用以色素製作食物的食物級竹炭粉，通常是從椰子殼中提取的；可是，竹炭粉只是色素，並沒有排毒的效果。

 

竹炭粉並非人人適合

　　以醫藥用的話，一般用來解毒成人分量會用上25至100克的；不過就會有副作用，例如便秘、肚痛等症狀。

 

（圖片由作者提供）

 

　　以用作食物色素的分量來說，只是1茶匙或以下而已，以這個分量，如果也只是偶然才吃一次，對普通人士來說，應該屬於安全的。

 

哪些人不適合長期進食竹炭粉？

　　長期服用藥物人士。

　　由於竹炭粉減少身體吸收藥物，長期進食含有竹炭粉的食物，或會減少藥物的效用。所影響的藥物包括：

  • 糖尿病藥物
  • 血壓藥
  • 止痛藥
  • 去水藥
  • 心律不正藥物
  • 精神科藥物
  • 癲癇藥物
  • 類風濕關節炎藥
  • 阿士匹靈
  • 避孕藥


　　美國國立醫學圖書館建議，減少對藥物的阻礙，最好等待服用藥物之後1小時，才進食竹炭粉食物。至於避孕藥，服藥後至少3小時或服藥前12小時之間吃進食含竹炭粉粉食物，確保劑量盡可能有效。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多欣欣食乜嘢文章

你可能感興趣

#識食 #解毒 #竹炭食物 #肚痛 #便秘 #健康 #竹炭粉 #長期服用藥物 #竹炭麵包 #活性碳 #竹炭軟雪糕 #竹炭曲奇餅 #健康飲食 #營養師 #竹炭點心

更多健康文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk