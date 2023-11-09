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09/11/2023

【FOCUS】CPI一「負」障目，漲價陣營正壯大

#CPI #漲價去庫存
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　　時隔兩個月後，中國居民消費物價指數（CPI）再次跌入負值，外籍分析師一片「通縮」聲中，不計年中起就魔幻飆升的中藥，單看茅台、瀘州老窖、康師傅近日接連宣布提高價格後，存儲晶片、算力服務器價格亦蠢蠢欲動，而特斯拉最新加入漲價陣營……

 

豬肉價跌三成，服務價格續漲

 

　　經歷7、8、9月的-0.3%、0.1%、0%，國家統計局今早揭盅，10月CPI錄按年跌0.2%（預期：-0.1%），其中食品價格降4%，跌幅為2021年9月以來最大，被國統局解釋為CPI負增長的主因。再細看，CPI走勢跟「豬周期」可謂高度相關，上月豬肉價格按年跌30.1%，影響CPI下降約0.55個百分點；而在本周期的通脹最高點，CPI於2020年1月錄按年升5.4%，當月豬肉價格飆116%，影響CPI上漲約2.76個百分點。

 

10月豬肉價格按年跌30.1%，影響CPI下降約0.55個百分點。

 

　　CPI數字見負難等同「通縮」的另一理據則是，10月非食品價格、服務價格齊錄上漲，按年計，旅遊、中藥、衣著、教育服務、醫療服務分別升11%、7.4%、1.1%、1.8%、1.2%。

 

　　簡而言之，CPI數據折射需求雖然疲軟，但難言崩潰，此從內地10月狹義乘用車銷量按年升幅錄5個月最大的10.2%，至203.3萬輛即可見一班。

 

央媽例會「促物價低位回升」

 

　　值得留意的是，中國後疫情時代消費至今未重上疫情前的趨勢水平，從蘋果、雅詩蘭黛、加拿大鵝），到李寧、百勝中國、海底撈，業績紛現減速並拖累股價下跌。但另一邊廂，新一輪漲價潮似正蓄勢待發。

 

央媽第三季貨幣政策委員會例會提及「促進物價低位回升」。

 

　　就在上周，貴州茅台時隔近六年宣布漲價20%，瀘州老窖緊接著上調部分產品價格5%；隨後，康師傅據報將上調旗下茶/果汁飲品價格0.5至1元，被調侃為「3元喝不起冰紅茶」；特斯拉最新宣布今起上調Model 3、Model Y長續航版內地售價分別1500、2500元。此外，跟存儲晶片價格上月現兩年多來首次反彈一致，國內AI服務器市場同因算力緊缺，正醞釀新一輪漲價周期。

 

　　再聯想央媽第三季貨幣政策委員會例會提及「促進物價低位回升」，以及官媒近日頭版文章呼籲「適時放開樓市價格限制」，漲價去庫存、提業績、化債務，都跟眼下政府防通縮、擴赤字的取態一致。CPI明年會否U型反彈，be careful what you wish for。

 

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