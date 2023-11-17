旅遊優惠│泰國觀光局免費送SIM卡！6大指定機場領取！教你3 Steps申請免費8GB上網卡

泰國是香港人常去的旅遊地點，大家今年有計劃去泰國玩嗎？除了食盡地道美食，更可以去做Spa，令疲憊的身心可以放鬆一下。泰國政府旅遊局和泰國「AIS」網絡供應商推出免費8GB泰國SIM卡，所以會去泰國玩的朋友記得要登記啊！即睇3 Steps領取免費8GB SIM卡！

泰國政府旅遊局和「AIS」網絡供應商合作推出「歡迎來到泰國」活動，在2023年10月17日到2024年3月31日，只要登記了都可以在泰國指定機場免費拿最高速度上網8GB一天試用SIM卡。

圖片來源：FB@泰國觀光局台北辦事處

圖片來源：FB@泰國觀光局台北辦事處

登記方法十分簡單，只要3 Steps領取免費8GB SIM卡：

1. 掃描QR-Code填寫資料送出即出現兌換頁面

圖片來源：FB@泰國觀光局台北辦事處

2. 之後會彈出QR-Code，請截圖並保存下來

3. 抵達指定機場的AIS商店領取

曼谷指定機場有：

● Suvarnabhumi Airport

● Don Mueang International Airport

其他指定機場有：

● Chiang Mai International Airport

● Chiang Rai International Airport

● Phuket International Airport

● Samui International Airport

不過要留意，免費SIM卡只是一日試用，數量有限額滿即止，大家記得早點登記。詳情可以在官方網站查詢。