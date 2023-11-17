  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

17/11/2023

旅遊優惠│泰國觀光局免費送SIM卡！6大指定機場領取！教你3 Steps申請免費8GB上網卡

#泰國 #旅遊 #AIS #網絡 #免費 #8GB #泰國SIM卡 #SIM卡 #著數 #0+3
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　泰國是香港人常去的旅遊地點，大家今年有計劃去泰國玩嗎？除了食盡地道美食，更可以去做Spa，令疲憊的身心可以放鬆一下。泰國政府旅遊局和泰國「AIS」網絡供應商推出免費8GB泰國SIM卡，所以會去泰國玩的朋友記得要登記啊！即睇3 Steps領取免費8GB SIM卡！

 

　　泰國政府旅遊局和「AIS」網絡供應商合作推出「歡迎來到泰國」活動，在2023年10月17日到2024年3月31日，只要登記了都可以在泰國指定機場免費拿最高速度上網8GB一天試用SIM卡。

 

圖片來源：FB@泰國觀光局台北辦事處

圖片來源：FB@泰國觀光局台北辦事處

 

　　登記方法十分簡單，只要3 Steps領取免費8GB SIM卡：

 

1.    掃描QR-Code填寫資料送出即出現兌換頁面

 

圖片來源：FB@泰國觀光局台北辦事處

 

2.    之後會彈出QR-Code，請截圖並保存下來

 

3.    抵達指定機場的AIS商店領取

 

　　曼谷指定機場有：

　　●　Suvarnabhumi Airport

　　●　Don Mueang International Airport

 

　　其他指定機場有：

　　●　Chiang Mai International Airport

　　●　Chiang Rai International Airport

　　●　Phuket International Airport

　　●　Samui International Airport

 

　　不過要留意，免費SIM卡只是一日試用，數量有限額滿即止，大家記得早點登記。詳情可以在官方網站查詢

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#泰國 #旅遊 #AIS #網絡 #免費 #8GB #泰國SIM卡 #SIM卡 #著數 #0+3

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk