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09/11/2023

南韓床蝨 | 床蝨咬與被蚊叮、皮膚敏感點分？邊類人反應特別嚴重？家居污糟容易引蝨入屋？酒精噴霧不能殺絕床蝨？皮膚科醫生解答！

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　　南韓、法國及英國等地近日爆出床蝨患，不但令即將去當地旅行的人膽戰心驚，更令香港人擔心會否傳到本地，又或者自己的家中會否同樣暗藏危機！究竟蝨咬與被蚊叮有甚麼分別？萬一真的遇上床蝨問題，又如何解決？即睇皮膚科專科醫生拆解！

 

家居髒亂＝引蝨入住？

 

　　自從爆出多地有床蝨肆虐問題後，大家有否格外留意自己的家居衛生？雖然時刻保持家中整潔百利而無一害，不過原來床蝨是否活躍，與家居環境並無太大關係！皮膚科專科醫生陳俊彥指：「家居爆發床蝨的問題屬少數，大部分都是由外遊人士透過衣履、袋子，或者旅行箱等，在外地酒店傳到香港，其實並不會因屋內不整潔而產生床蝨。」不過值得一提的是，陳醫生提醒假如把床蝨帶回家，而家中比較凌亂或不整潔，是會更容易使牠們更易躲藏在角落，較難察覺到其存在！

 

（圖片來源：Envato）

 

　　香港幸而暫未有爆發床蝨的跡象，但為甚麼南韓、英國等地的情況如此嚴重？陳醫生指難以得悉原因，不過傳播速度需視乎人流：「人與人之間的接觸，又或者由物件如行李等，可以把床蝨由一個地方帶到另一端落地生根，甚至繼續繁殖。」別以為昆蟲類壽命很短，即使帶了回家都不用怕，事實上床蝨的壽命可長達幾個月至兩年，還可以一次生產大概500粒卵！因此切勿掉以輕心，假如看到一定要把它清走！

 

蝨咬與蚊叮有何分別？一種有機會生水泡？

 

　　蝨類其實分為很多種，而床蝨學名為臭蟲，大約4至7毫米，比芝麻大一點，另外會有頭蝨，或者沙地上亦會出現不同的蝨，而全部蝨類在香港均不算常見。不過一般而言，床蝨引起的皮膚敏感反應較大，患者會全身出滿紅疹，疹塊可達2至3厘米，甚至更大，主要集中於手腳或軀幹，而蚊咬通常只有1厘米以內，而且有水泡的機會很少，但有些對床蝨較敏感的患者，疹塊上有機會出現水泡，而且會較被蚊蟲叮痕癢。

 

　　大部分人的敏感反應較小，通常不作理會，或者塗抹潤膚膏，1星期內紅疹就會消退。有些人反應較大，疹塊形狀亦會較明顯。陳醫生稱：「尤其敏感體質的人，如濕疹（即異位性皮膚炎），或者小朋友的皮膚軟組織較多，可能會比較敏感。」他們就會像患上蕁麻疹，俗稱「風赧」般，有橢圓的疹塊，十分紅腫及硬，中間會有小水珠般的泡或血焦，有時會令醫生難以分辨是被床蝨咬，抑或蕁麻疹。陳醫生舉例說：「更極端的反應可能除全身痕癢之餘，還會突然氣管敏感，甚至過敏性休克，不過這類患者屬極少數，可能會發生於先天對床蝨過敏的人身上」。

 

（圖片來源：Envato）

 

　　假如1星期後疹塊不消退，而且愈來愈多及硬，塗抹膏藥亦無幫助時，就應求醫，並回憶一下最近是否曾到訪高危地方或外遊。面對較嚴重的個案，醫生會因應患者情況，考慮處方類固醇藥膏，仍未能治好的話或會處方口服類固醇藥物，不過會有相應副作用。如果劑量高的話，患者的免疫系統會在治療期間減弱，容易受感染，但大家毋須過擔心，因為要使用到這類藥物的患者並不多。

 

下一頁：外遊時要注意甚麼？洗衫要60度才能殺死床蝨！

 

 

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