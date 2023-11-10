  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

10/11/2023

梁朝偉憑《無名》首奪金雞獎最佳男主角！連同港台金像獎、金馬獎成華語電影第一位「三金影帝」！

#梁朝偉 #無名 #最佳男主角 #金獅獎 #金像獎 #金馬獎 #金雞獎 #第36屆中國電影金雞獎 #威尼斯影展
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　梁朝偉早前在《威尼斯影展》獲頒終身成就「金獅獎」，成為首位獲得此殊榮的華人演員。近日，偉仔現身廈門出席《第36屆中國電影金雞獎》，他憑電影《無名》首奪金雞獎「最佳男主角」，創下華語電影史上，首位囊括香港電影《金像獎》、台灣《金馬獎》及中國電影《金雞獎》「最佳男演員」殊榮的香港男演員。

 

（大會提供）

 

（大會提供）

 

　　獲獎無數的梁朝偉，最新作品《金手指》即將於2023年底壓軸，全球同步上映。電影由莊文強擔任導演兼編劇，黃斌監製，參與演出的演員陣容含金量極高，由兩大影帝梁朝偉及劉德華領軍，蔡卓妍、任達華、太保、陳家樂、白只、姜皓文、方中信、岑珈其、周家怡、楊偲泳等傾力演出，勢必成為全城期待矚目巨獻。

 

（大會提供）

 

（大會提供）

 

　　由梁朝偉飾演的嘉文集團主席程一言，背景神秘，於七十年代在東馬生意失敗後隻身來港，機緣巧合在剛冒起的地產業賺到第一桶金。從市值十多萬的嘉文滅蟲公司開始，他在一年之間創辦超過一百多家實業公司，生意經營得有聲有色，更挑戰四大英資洋行，引為一時傳奇。八十年代初一場小股災卻讓嘉文集團原形畢露，所謂市值超過一百七十億的企業王國，原來只是程一言將一個騙局套住另一個騙局的連珠形騙財陷阱。此時廉政公署高級調查主任劉啟源（劉德華 飾）奉令調查，與程一言展開一場纏繞半生，動用調查人員過百，跨越歐美亞洲調查的反貪大戰。

 

（資料圖片）


轉載自: 晴報

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#梁朝偉 #無名 #最佳男主角 #金獅獎 #金像獎 #金馬獎 #金雞獎 #第36屆中國電影金雞獎 #威尼斯影展

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk