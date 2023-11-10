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10/11/2023

裕美攝12胸墊高仿內地直播帶貨女王！林作反串扮女人曬肚腩趕客

#林作 #裕美 #網紅 #抖音 #嘉盈
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　　內地流行直播帶貨，最近美女抖音直播主鄭香香憑3秒光速介紹一件產品的「絲滑帶貨」方式而爆紅，其瞬間「飛盒」的小習慣更引來模仿潮。裕美日前為IG網店直播帶貨，特地戴假髮、攝12個胸墊扮作內地直播主，男友林作亦犧牲「色相」扮女人露腩上陣。

 

林作和裕美剛慶祝拍拖五周年。

內地帶貨直播主鄭香香憑光速帶貨一夜爆紅。

 

　　內地目前最紅的帶貨女王鄭香香，憑3秒內揭盒取貨、介紹價錢及「飛盒」的流暢動作而爆紅，創下7日1億人民幣銷售額的驚人紀錄。裕美日前在IG直播帶貨時，亦抽水玩埋一份，她以動漫feel超誇張身材現身，留言說：「大波美直播價！」她自爆攝了12個胸墊：「見好多直播帶貨員，佢地嘅身材都好豐滿，所以比較多人睇，我墊咗一打pad入去喇！我發覺有個好處，晾手一流。」

 

 

　　裕美刻意扮直播主的可愛動作，嗲聲嗲氣說：「大家玩得盡興呀。」接著開始帶貨，只見她跟足鄭香香，3秒內快速開箱、講價錢及飛盒，雖然動作不及本尊流暢，但她因動作過大，搞到胸墊移位，十分搞笑，她說：「嘩，個墊谷到上咗嚟（鎖骨）！裏面真係有12個，唔係講笑。」

 

 

 

　　至於裕美男友林作，則在女友背後變身小助手，忙於接住裕美飛出來的紙盒，非常狼狽。及後，林作穿上女裝，戴上裕美的假髮，大曬又粗又圓的肥腰，加上其招牌黑框眼鏡，竟然有點像《玩轉腦朋友》的阿愁。林作扮直播主以普通話介紹貨品，拿起衣服竟然說：「不要買，不好看！」又亂噏指6元四件衣服、短褲15元三條，認真倒米，逗得身旁的裕美笑到肚痛。網民讚裕美帶貨夠搞笑：「似足抖音帶貨，笑死我」、「作仔在後面搶鏡」、「後面條友笑到我黐線」，亦有人指裕美戴假髮後跟網紅嘉盈撞樣。

 

轉載自: 晴報

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