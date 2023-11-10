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10/11/2023

Bob林盛斌IG自爆優惠價買定骨灰龕位！列11大場地好處！邀有興趣粉絲留言，老闆娘贈折扣

#Bob #孟希璘 #骨灰龕位 #林盛斌
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　　現年44歲的林盛斌（Bob）正值盛年，人生有很漫長時間去打拚，可以有好多計劃去籌備，加上平日又多Job勁忙，但他竟然去諗自己的身後事。這日他在IG自爆買了一個骨灰龕位，再三強調這次不是賣廣告，令到不少人大感愕然之餘，真的有人感興趣留言攞資料。

 

買咗一個骨灰龕位…（林盛斌 IG）

 

孟希璘話有興趣。（資料圖片）

 

　　Bob在IG發長文解釋他買骨灰龕位的原因，他表示：「各位，我想講，我啱啱買咗一個骨灰龕位。過去兩三個禮拜，唔知無啦啦挑起邊條筋，上網睇咗好多關於買賣骨灰龕位嘅資料，亦都親身去咗幾個已經合法攞咗牌嘅地方視察過，綜合咗價錢、環境、服務同風水幾個因素之後，最終，我決定，為自己同埋屋企人未雨綢繆。」

 

　　之後他列出11點揀這個場地的好處：「1.佢係政府認可持牌私營靈灰安置所，唔怕會清灰。2.佢呢度新開無耐，好多靚位可以畀我揀。3.比較起其他，呢度嘅價錢係最平、最合理、最貼地。4.喺咁多個龕場入面，我覺得呢度係最靚最豪華嘅。5.佢哋嘅服務同管理係可以用酒店級水準去形容。6.我唔識風水，唔知好唔好，但係我去到，好舒服。7.佢可以畀你自己去設計你嗰個位嘅佈置同擺設。8.去咗好幾個地方，個感覺都係灰灰沉沉，有少少恐怖feel，呢一度，完全冇呢啲感覺。9.為咗減輕客人負擔，佢可以做免息分期。10.同埋佢可以私人傳承轉讓。11.最正嘅，呢度係市區，唔係山旮旯嗰啲。」

 

　　Bob鄭重表明這個Po並不是賣廣告，明白有些人會估老闆給他超平價錢，「其實你要點諗，我真係阻止唔到你，只係我好想話畀大家知一樣嘢，當某啲出名少少嘅骨灰龕場，求其一個邊邊左上角或者右下角嘅窿仔，仲要只係『單人位』，個價都講緊50幾、60萬，如果個位想好少少，例如齊眉嗰啲差唔多成球嘢嘅時候，呢度嘅『雙人位』，收費只係其他龕場嘅一半都唔使，都仲未計環境、裝修、管理、地理位置同風水等等，全部呢啲因素，都比其他地方有過之而無不及。」

 

 

 

 

 

 

 

 

　　不過，他不認還須認是老闆娘給了一個好好的優惠，但今次出Po是有重要的原因，「係因為我要求佢都可以畀到同樣優惠我嘅followers，我同佢講，未必個個孝子賢孫都係大富大貴嘅人，不過如果有機會畀到啲後人用佢有限嘅經濟能力，但係都可以安排到畀自己嘅親人日後一個舒適嘅環境，咁樣，其實係一個好大嘅功德，而佢哋個老闆娘，係認同嘅，因為咁多年嚟，佢自己都做咗好多好多慈善嘅工作。我要重申，我唔係乜嘢sales或者中介，你買，我係冇commission收嘅，你唔買，我亦都冇任何嘅損失。」

 

　　最後，Bob叫有興趣想知的朋友留言，他就會回覆大家。結果有不少人留言，當中包括藝人孟希璘及郭千瑜，孟希璘的二伯父孟海早前病逝，不知道她是否因此而想買個骨灰龕位。

轉載自: 晴報

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