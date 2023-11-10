  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

10/11/2023

深圳美食 | 潮汕牛肉火鍋推介！42年老字號陝西秦川溫體牛 / 網民稱「深圳潮汕牛肉林寶堅尼」 / $138起任食即切牛肉+大閘蟹

#火鍋 #潮汕牛肉火鍋 #深圳 #潮汕 #牛肉 #美食 #0+3 #譚三娘鮮切牛肉自助火鍋 #潮悅牛肉火鍋店 #天成潮汕牛肉自助火鍋 #潮德阿水牛肉火鍋 #八合里牛肉火鍋 #輕旅行 #週末好去處
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　天氣慢慢轉涼，晚上如果可以吃到一頓熱辣辣的火鍋就最好不過，但大家喜歡甚麼類型的火鍋呢？麻辣火鍋？日式火鍋？如果大家都想食潮汕牛肉火鍋，就繼續看下去吧！今次會為大家介紹多間深圳潮汕牛肉火鍋，大家去北上遊玩時可以吃到地道的美食。

 

深圳潮汕牛肉火鍋│1. 潮汕大目牛肉火鍋：42年老字號現點現切陝西秦川溫體牛

 

　　第一間當然要介紹超人氣店潮汕大目牛肉火鍋，這間火鍋第一間店在1981年開業，是40多年老字號。而潮汕大目牛肉火鍋在深圳有多間店，十分受歡迎，所以大家要食的話，記得預留時間等位。好，先看看潮汕大目牛肉火鍋有甚麼特別！

 

圖片來源：大眾點評

 

　　潮汕大目牛肉火鍋主打牛肉現點現切，而牛丸也是人手手打，所以保證是新鮮的。這間店最大賣點是精選陝西秦川溫體牛的尊品牛肉，包括有嚼勁的尊品黃牛肉、火鍋必食的爽脆尊品黑百葉、薄切的尊品生牛舌、鮮味十分的胸口撈生牛肉丸等等。去到食牛，一定要試試這間店的新鮮雪花肥牛，紅潤牛肉上有漂亮紋路，看得出牛肉肥瘦均匀，而吃下去入口即化，必點！

 

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

 

　　湯底有新鮮牛骨熬制的清湯、惹味的沙嗲湯等，當然大家都可以叫鴛鴦湯底，這樣就可以因應不同菜品的特色，而選擇口味了。

 

潮汕大目牛肉火鍋部分分店地址

地址：深圳市皇崗村市場北座一樓、深圳市羅湖區南湖街道春風路3068號置地廣場一樓、深圳市福華路 123 號漾福居西側

 

下一頁：抵食人氣潮汕牛肉火鍋！仲有官方必食榜

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#火鍋 #潮汕牛肉火鍋 #深圳 #潮汕 #牛肉 #美食 #0+3 #譚三娘鮮切牛肉自助火鍋 #潮悅牛肉火鍋店 #天成潮汕牛肉自助火鍋 #潮德阿水牛肉火鍋 #八合里牛肉火鍋 #輕旅行 #週末好去處

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk