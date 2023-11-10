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邵看新經濟
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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

10/11/2023

內地加強反壟斷法！電商被罰款與3種行為有關！熟客訂酒店房價比街客貴！要求成為產品獨家銷售點有甚麼問題？

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  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　內地就電商經營提出反壟斷法，並為此向有關公司作出罰款。作為新經濟或智能企業，其必然結果就是贏家通吃（winner-take-all），市場只能剩下一至兩家企業可以在某一行業生存。政府需要在適當時候撥亂反正，杜絕一些以本傷人或傷害消費者利益的事情，務求企業在公平環境下進行競爭，避免有人作出一些罔顧客戶利益的決定。

 

　　反壟斷法主要針對三種行為，第一是電商補貼產品去掠奪市場的做法。由於大型電商或社交平台擁有龐大資金，令他們可以讓某些產品以低於市價甚至成本價發售。這樣做能刺激很多對價格敏感的顧客，促使他們更頻繁地瀏覽這些相當於傾銷的電商平台，從而慢慢把競爭對手淘汰。在這個鬥錢多的遊戲中，不要以為消費者一定得益， 樂視和蛋殼公寓便是在資金鏈斷裂的情況下破產，消費者和用戶皆蒙受損失。

 

　　第二是針對電商不容許賣家在多個平台出售產品的做法。由於電商平台市場佔有率太高，同時他們都希望產品獨家銷售，這變相扼殺了其他平台成長的機會，令市場缺少競爭者。當市場形成壟斷之後，平台便可以隨時宰割消費者，並向供應商壓價牟取暴利。

 

　　第三是科技殺熟，即是對常常購買某一類產品或服務的「熟客」定一個更高的價格，而非以同一個價錢應對不同的客戶或以優惠價關照熟客。我便曾經試過瀏覽某一旅遊網站，並打算在平台上訂酒店房間。根據平台 AI 的演算法，我被界定為願意接受更高價格訂酒店的人，導致我比 walk-in 入住酒店散客或瀏覽次數少的用戶付出了更高的溢價，這種做法就變相是「懲罰熟客」。另外最近有發展商用探頭識別買家，只向首次到銷售中心購房的人提供優惠，因而傳出了地產經紀戴上有識別探頭頭盔去看房的惹笑情景，也間接剝奪客戶審慎考慮所需的時間。 上述現象需要由政府撥亂反正，因為商家的目的是為了賺取利益，有時候超越了道德底線，損害大眾利益。絕對自由的市場便會出亂子，在打著「創造性破壞」旗號謀利的同時，科技倫理也必須兼顧。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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