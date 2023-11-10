【FOCUS】拜登撐罷工，鮑公恐頭痛

為了選票，拜登拼了。眼見特朗普在關鍵搖擺州的支持率節節上升，9月親赴密西根州為UAW（美國汽車工人聯合會）罷工站台的拜登，周四（9日）再赴伊利諾伊州，為UAW將下一目標指向特斯拉背書。民主黨力挺工會、罷工潮浪接浪，「工資-價格」螺旋上漲威脅升溫之際，聯儲主席鮑威爾同日放鷹指，如有必要「將毫不猶豫」再次加息。

UAW加薪25%，下一目標特斯拉

一度不被看好的UAW罷工，經過與汽車三巨頭41天的艱苦博弈後大獲全勝－－福特、Stellantis、通用先後同意，在未來四年半的合約有效期內，上調時薪25%，並增加生活成本補貼和帶薪休假時間。此意味上述三間車企全職UAW工人的平均每小時收入，到2028年4月底前，將從目前18至32美元提升至最高42美元，加薪幅度超過過去22年的總和。

UAW主席費恩(Shawn Fain)預告，下一個目標是在特斯拉、豐田車廠組建工會。(AP)

UAW會員從2001年的70萬名減半至今年初的38萬出頭，其中三間車廠只佔14.6萬，最開始參與罷工的更僅不到十分一。最終爆冷「大衛戰勝歌利亞」，頭號功臣當屬工會主席費恩(Shawn Fain)。55歲、自稱「來自印第安納的鄉巴佬」的他，時常身穿「Eat the rich」的T恤痛斥車廠高層，並將罷工描述為工人階級和億萬富翁之間的戰爭。

費恩的敘事顯然跟拜登的光譜一致，就在UAW預告下一步將嘗試在特斯拉、豐田車廠組建工會後，拜登昨日前往伊利諾伊州（Stellantis在談判中承諾讓當地原本閒置的工廠重新運作）並穿上UAW的紅色會衫，誓言「絕對」支持，稱希望全美所有汽車工人都能獲得加薪合約。

工資-物價螺旋上漲壓力或重燃

UAW於2020年總統大選支持民主黨，但尚未就2024年表態之際，拜登高調支持罷工的盤算可謂路人皆知－－選票。擁有全美最多汽車工人的密西根州為關鍵搖擺州之一（拜登2020年以輕微優勢勝出，但最新民調顯示特朗普在該州的支持率已領先5個百分點）；擁有全美第二多汽車工人的印第安納州更是深紅州，民主黨幾乎從無勝算（除了2008年奧巴馬）；而特斯拉北美超級工廠所在的內華達州，亦是關鍵搖擺州之一。

拜登前往伊利諾伊州並穿上UAW的紅色會衫，誓言「絕對」支持。(AP)

有總統的背書，UAW之外最新取得罷工勝利的還有美國編劇協會（WAG）、美國演員工會（SAG-AFTRA）。早前經過146天罷工的荷里活編劇們，最終跟電影公司達成未來三年分別加薪5%、4%、3.5%的協議；而經過118天罷工的荷里活演員，亦於周四與主要製片商達成總值逾10億美元的新合約，包括提高最低工資、「串流媒體參與」獎金等。而最新開花的則是波特蘭教師協會(PAT) 周三（8日）開啟罷工，要求加薪和改善學校基礎設施。

硬幣總有兩面，此起彼伏的加罷工加薪潮，或令工資-物價螺旋上漲的壓力重燃。福特早前就指，UAW合約將增加每輛車的成本850至900美元；更高的汽車價格，亦意味更高的保險和維修成本。

難怪鮑威爾最新警告，如有必要「將毫不猶豫」再次加息，是真是假，拜登恐都需承受撐罷工的backfire效應。