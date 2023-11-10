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10/11/2023

港鐵東涌東站「零標書」震撼中環

#立法會 #施政迴響 #賣地 #流標 #東涌 #本港樓市 #地產
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

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　　再有震撼彈喺中環投放，今次唔係政治震撼彈，而係來自經濟方面。噚日截標嘅港鐵(00066)東涌東站一期項目，最終一份標書都收唔到，「零標書」之下自動流標，係該區不足半個月之內第二幅流標土地。

 

　　近一年賣地流標司空見慣，不過今次「零標書」，就係過去十年來第一次，對上一次數到2013年嘅天水圍地皮。政壇中人形容，今次流標絕對係全港地主賞畀特首李家超嘅一個耳光，「呢個項目噚日截標，《施政報告》就喺10月底公布晒，李家超已經釋出善意，輕度減辣，但從呢塊地個結果嚟睇，係一眾地主對李家超『拼經濟、謀發展』嘅施政方針投下不信任一票」。

 

　　雖然喺流標之後，都有地主出來講番，話項目種種對地產商唔吸引嘅地方，計唔掂數就自然唔肯入標，不過據接近地主嘅消息所講，今次項目最大嘅問題係要去做呢個新區嘅開荒牛，令到不確定因素大大提高。地主嗰邊認為，過去政府施政一直係大市場、小政府，自從前特首梁振英上場之後就一路慢慢轉變，去到近年，政府嘅「大」的確係令到信奉市場力量嘅地主有啲嚇怕。

 

有政圈中人形容，一眾地主透過「零標書」事件，對李家超嘅施政方針投下不信任一票。(iStock)

 

　　睇番啟德新發展區，一開始聽到政府以啟德「CBD2」概念號召，喺呢個九龍東新區打造出繼中環CBD後第二個商業核心區，地主都好踴躍入飛投地。但事過境遷，政府為解決公屋問題，最終決定喺呢塊咁靚嘅地興建簡約公屋，仲連一早建議興建嘅單軌列車都泡湯，試問一眾地主聽到「新區」又點會唔驚「草繩」？

 

　　Tina聽聞噚日新聞公布之後，極速驚動到添馬中人商討應對，最終就有發展局好官腔嘅回應，將發展商取態趨審慎，推到落去地緣政治局勢緊張、利率維持高企等等原因，不過對於前景看法就隻字不提。據悉財金方面官員非常緊張，事關一石可以激起千重浪，一直咁落去的話，政府好難唔接受現實，大幅度調低地價目標以維持政府嘅財政收入，但最驚就係漣漪效應進一步影響埋樓價下跌、負資產數目上升，對市場嘅影響係難以估算。

 

　　「零標書」顯然就係地主對《施政報告》撤辣等措施唔買單，所以市場氣氛再進一步差落去的話，估計財爺下年2月份嘅《財政預算案》都可能要再加碼，先有可能令到地主們有番啲胃口。

 

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