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10/11/2023

會計英語 | 資產負債表、複式記帳法英文是甚麼？10個不能不懂會計常用英文詞彙

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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　你對會計有興趣嗎？ 有曾經想過將來要成為一名會計師嗎？ 不管你現在是否從事會計這方面的工作、未來會否加入這行業，在商業職場工作時，都很可能會談論到有關會計這方面的話題，或多或少都會接觸到這專業範疇的事情。姑勿論你有否備有會計方面的專業知識，懂得一些常用的會計英文術語看來都是必需的。學習這一類術語不但有助提升你的商務英語能力，而且能讓你在職場縱橫無阻！本周，筆者準備了10個常用會計詞彙供你參考參考。來，趕緊把這些術語統統學會吧！

 


(Credit: https://stock.adobe.com/ )


1.　Assets 資產

 


(Credit: https://stock.adobe.com/ )

 

（説明：Assets=個人或公司所擁有的一切，包括現金、應收帳款、財產和貨物等。）

 Example:

Let's sum up our assets and liabilities.

讓我們算一下我們的資產和負債。

 

2.　Liabilities 負債

（説明：Liabilities =公司所欠的款項。債務有不同的形式，例如業務開支、貸款、預收收入和法律義務等。）

Example:

Liabilities are recorded to ensure that the financial statements are accurate.

為確保財務報表的準確性，負債已記錄下來了。

 

3.　Balance Sheet 資產負債表

（説明：資產負債表 [Balance Sheet, 又稱為 statement of financial position] 描述在某個時間點，企業的資產、負債及股東權益的關係。Balance Sheet對於潛在投資者很重要，因為這可以加深他們對該企業的了解。）

*資產 (assets) = 負債 (liabilities) + 股東權益 (ownership equity)

Example:

The balance sheet starts with the total cost of its fixed assets （固定資產）and any trade investments followed by a breakdown of net current assets（凈流動資產）.

資產負債表一開頭是公司的固定資產總額和公司的投資總額，接著是凈流動資產分類。

 

4.　Credit 貸方

（說明：Credit 顯示公司收到多少款項，一般記錄在帳戶的右側。）

 


(Credit: https://stock.adobe.com/ )

 

Example:

We have to check each entry all over again because the total debits did not equal the total credits.

因為借方總額和貸方總額不相等，因此，我們必須重新檢查每一項目。

 

5.　Debit 借方

（說明：Debit顯示公司所花費的項目，一般記錄在帳戶的左側。）

Example:

We have to record the purchase of the new equipment as a debit entry.

我們要把購入新儀器這件事記錄在借記項目。

 

6.　Double Entry 複式分錄；複式記帳法

（說明：在會計學中，Double Entry 是商業及其他組織上記錄金融交易的標準系統。在這會計系統中，每筆交易都記錄為借方和貸方，且該筆交易的借貸雙方總額相等，即「有借必有貸，借貸必相等」。 ）

Example 1:

The basic principle of double entry bookkeeping is that every transaction has a twofold effect.

複式記帳法的基本原理是每筆交易都有借貸雙方。

 

Example 2:

In double entry accounting, there are equal debit and credit entries for every transaction.

在複式記帳法中，每筆交易的借方和貸方記入的數字相等。 

 

7.　Net 淨額

（說明：稅後的剩餘金額。）

Example:

The former chief financial officer's net salary （淨薪水）for the last six months, after taxes and including his stock incentives, turned out to be around $560,000.

這位前首席財務官過去六個月的淨薪水（稅後，包括其股權激勵）約為560,000元。

 

8.　Gross 總額

（說明：稅前的總額。）

Example:

Your gross income （總收入）is the amount of money you earn before anything is taken out for taxes or other deductions.

您的總收入是指你在扣除任何稅款或其他扣除額之前賺取的金額。

 

9.　Capital 資本、資金

（說明：一般來説，現金和存款以及有助於公司賺取更多利潤的機器和有形資產，例如產品、設備、裝置、廠房，都是屬於capital。無形資產如知識產權、特許權、品牌、人力資源、客戶資料等，則不被視為capital。）

Example:

Undercapitalized companies do not have enough capital to pay creditors and often need to borrow more money.

資本不足的公司沒有足夠的資本來支付債權人，因此經常需要藉入更多的錢。

 

10.　Payroll 薪資清單、薪資總額

 

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

 

（說明：公司所有員工及其薪資的清單。Payroll一詞也指公司向員工支付薪水的總金額。）

Example:

You should put the employee's leaving date on their payroll record and make deductions as normal.

你應將員工的離職日期放在他們的工資記錄中，並按常規進行。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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