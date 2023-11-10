坦格未夠班，曼聯難翻身；曼城質素高，車仔要失分

從領先2:0，到反輸3:4，如果這是一隊低水平球隊，還情有可原；但反勝為敗的竟然是曼聯，就有失豪門之名了。

哥本哈根只屬四線球隊，但竟然可以後來居上擊敗曼聯，而且幾乎都是用同一個入球方式攻破紅魔的大門，實在讓人難以置信。

歸根究底，就如上星期所講，中型班領隊教豪門，只會吃力不討好。坦格是不是一流領隊，相信已經不用多講。他在戰術、調動，甚至用人上，都不是頂級，怎會是幫助曼聯復興的人選呢？



麥佳亞明明在上季已經跌出輪換名單，但今季偶有兩場優異演出之後，竟然重獲重用；而質素更高的華拉尼卻成為後備，到底坦格的戰術有沒有一套完整的思維？這種用人方式，令人費解。

只要看過曼聯比賽就會知道，坦格所謂的戰術，其實是沒有戰術；要進攻，無節奏；要反擊，無方法；要防守，無策略。靠的是球員的天才波，運氣好可以有麥湯文尼臨完場連入兩球反勝，運氣不好的話，攻門20次都可以輸波。這種靠運氣的踢法，怎會維持到每季60場波？

同一時間，戰術失敗之餘，臨場調動更是錯漏擺出。上場面對哥本哈根，華舒福被逐之後，竟然沒有換人去防守保住勝果，80分鐘後換孟治出來又有什麼用呢？明知對手靠高波攻勢，為何不多換一個高佬幫手防高空波？這種不明所以的換人，已經不是第一次出現。

但更令人覺得不公平的，是他對自己子弟兵和原曼聯球員的差別對待。格連活特和安東尼，犯了相同的過錯，為何對格連活特不留情面、窮追猛打，但對安東尼就寬容待之？這不是親疏有別是什麼？所以即使迪基亞踢得如何出色都好，坦格都不留，非要買來曾經是自己人的安拿拿，這不是雙重標準是什麼？如何服眾？



安東尼身價高達1億，但來到曼聯後，除了花式表現般的技術，有什麼優勢或過人之處值得以1億的價錢買回來？而自從私人問題被揭發之後，安東尼的表現更是非常飄忽。對曼城時對杜古連番掃腳，之後還涉嫌出手打人，連曼聯粉絲都認為應該紅牌出場。狀態和態度都不合格，卻可以繼續正選，為何坦格眼中不行的辛祖連機會也沒有？



安拿拿的水準實在不敢恭維。除了腳下功夫之外，任何門將都應該具備的功夫，他都只是半桶水；再加上一對中堅並不算頂級，所以曼聯的防守越來越差，不足為奇。

坦格有沒有本事，球迷心中有數，但偏偏不少名宿都表態支持，甚至費格遜都認同他的表現，一如之前蘇斯克查執教初期一樣，人人力撐，但最終就是跌入無限崩潰的循環。

距離榜首超過9分，距離前四都有6分，曼聯看似還有希望，但實際上從比賽質素來看，幾乎是沒有可能；歐聯墊底，可能連歐霸都沒有機會踢，怎算復興？運氣怎會用到一季？坦格又怎會全季都有運？如果不換人，曼聯只會重蹈覆轍。

本週焦點

近況似有回勇跡象的車路士主場迎戰曼城，可以延續反彈的氣勢嗎？



擊敗熱刺算是今季車路士的代表作，但狀態和精神面貌來說，車路士並不理想。普捷天奴對於球隊的控制不全面，而且他的戰術思維未能夠貫徹；他在熱刺的成功，是因為熱刺從來都不是成功的球隊，所以普捷天奴帶隊有突破，就被視為頂級領隊的表現，只是球迷的誤解。

曼城今季既沒有迪布尼，也沒有了根度簡，哥迪奧拿在踢法上有轉變，多了直接的攻勢，減少迂迴的傳球，但同樣收到作用；面對車路士並不穩健的防線，曼城有望繼續贏波，鞏固榜首。

車路士雖然有主場優勢，但論牌面和實力都不算一流，最佳結局是和波，失分在所難免。



哥迪奧拿之前接受訪問，被問到是否知道紐卡素艾迪賀維4點半起床，6點就回到訓練場工作；哥帥笑指自己從不會早起，這個時間還在床上睡覺；不過這則事例，也側面說明，艾迪賀維是一個非常勤奮的領隊，他帶領紐卡素成功是有原因的，只不過他的天花板不高，能有紐卡素現時的成績，已經是到頂了。



VAR成為上周賽事的主角，包括阿仙奴被紐卡素攻入的一球；到底VAR是否幫到球賽？又或者應該是VAR能否再有改善的空間？實在非常大，當VAR並不是用網球賽事的鷹眼來做判斷，而是用肉眼和人手去劃線，那與球證自己判斷，有何分別？勞師動眾之後，作用有多大？