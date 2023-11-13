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13/11/2023

SOGO Thankful Week | 崇光感謝祭大優惠7大亮點：按摩椅激減$2.5萬、$199換購$999披肩、Wacoal低至3折！滙豐、AlipayHK賺額外積分！即睇日期、各樓層優惠

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　　SOGO崇光感謝祭Part 2即將開始！11月13日至11月26日期間將有第二彈優惠！今次依舊有「期間限定」及信用卡獨家優惠之餘，還有內衣牌子的「Wacoal Seasonal Sale」，場內大量產品低至3折，買滿額還有贈品，仲有以積分換購產品，比Part 1還要吸引！即睇有甚麼著數優惠！

 

閱讀更多：SOGO感謝祭Part 1優惠！

 

SOGO感謝祭優惠 ︳ 1. 精選焦點筍貨！日日唔同4大類產品勁減

 

　　大家在感謝祭Part 1買得開心嗎？買不夠的話還有機會，崇光銅鑼灣店Part 2還會有精選減價產品！首3日（11月13日至15日）已經包括美妝護膚、時尚服飾、家品及電器和 Freshmart 食品的產品，床褥、護膚品、服飾等都大減近千元！

 

SK-II 致臻精華能量套裝
原價：$2,492；特價：$1,700
日期：11月13日（星期一）
（圖片來源：SOGO）

 

SC Amos時尚女裝皮褸
原價：$4,900 - $5,999；特價：$1,388
（限量40件）
日期：11月14日（星期二）
（圖片來源：SOGO）

 

hotter Facile Otto 男裝真皮皮鞋（意大利製）
原價：$2,550 - $5,999；特價：$998
日期：11月15日（星期三）
（圖片來源：SOGO）

 

OTO GRAND ELITE 按摩椅（GE-01）
原價：$42,800；特價：$17,800
日期：11月14日（星期二）
（圖片來源：SOGO）

 

下一頁：繼續睇SOGO感謝祭優惠！

 

 

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