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13/11/2023

大劉講市

#香港樓市 #香港 #經濟 #美國 #利率 #劉鑾雄 #流標
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　上星期大劉又開記者招待會，心想他只是數臭他口中的「賤人」，算是一則娛樂新聞吧。但有Patreon會員提醒，指大劉記招內容提到一些對經濟前景的看法，值得參考。看完大劉記招內容，相當認同他的觀點，這裏討論一下他的大概意思。

 

　　大劉暫時對香港前景比較擔心，剛剛一塊東涌地皮無人問津而流標，情況十分罕見。他指做生意需要計數，他的一些地產好友指未來供應有機會增加，難以估算未來能賣多少錢，不知能否收回成本。能計數的生意，自然有人做，但計不到數的生意，不會有人去做。我認同在商言商，現今狀況很多事情也被政治化，各人以自身政治立場看待每件事，但其實商業行為，決定因素都是生意計算。

 

　　另外，大劉指美國聯儲局剛提到，若通脹不斷，會毫不猶疑繼續加息。大劉觀察到若高利率繼續維持，不少企業未必撐得過去，情況嚴峻；今天銀行最忙碌的部門是Call Loan部，大家應該小心，有多餘錢宜閒置著看門口。小弟在平台上不斷提醒利率走勢，但始終還有不少人輕視這問題，他們預期利率很快回落，對投資環境過分樂觀。

 

大劉認為若高利率繼續維持，不少企業未必撐得過去。

 

　　當大劉被問到會否因經濟前景欠佳而放賣手上藝術品套現時，他指售出藝術品需要揀時機，只要遇上好價錢、好時機，就可以賣，不用看未來經濟好不好。我相信大多數市民都是買入東西的經驗比較多，很少賣東西，這方面的智慧可從大劉身上學習。

 

　　談到政府政策，大劉不想評論太多，認為自己沒有資格批評政府，但希望政府積極做點事，因為若樓市冧了，很難救回來。他直言做官要處理的問題很複雜，有時更帶有矛盾。他舉例，政府可能想市民住好點、住大點，應讓樓價下跌，令劏房戶也可以改善住屋環境，但樓價下跌，香港經濟亦受影響，因此制訂政策並不簡單。我覺得大劉太謙虛了，或是有所顧忌吧。

 

　　大劉感到國家愈來愈富強，很久之前，美國全球獨大，主導其他國家，世界重要資源包括黃金、石油、軍火等都只會以美元計價。如今環境完全不同了，美國地位愈來愈弱，人民幣地位比多年前厲害，一帶一路、東盟、南美洲等國愈來愈歡迎以人民幣計價。我們不時總結這幾十年美國地位的變化，還認定其一哥地位，大劉所提到的亦算事實。

 

　　大家可以預期，公開平台說話，總要留三分。相對之下，這次記招內容已算直率，能說的就說，不能說的就說他不能說，沒有刻意說些好聽的說話。難得有大孖沙願意把說話說出口，內容值得細味，讓我們更好地理解當前形勢。

 

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