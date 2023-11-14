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14/11/2023

暢遊關子嶺泥漿泉及烏來野溪溫泉

#台灣 #溫泉 #關子嶺 #烏來野溪 #旅遊
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　台灣擁有豐富的溫泉資源，全台數得出名號的溫泉不下百處，眾多的野溪溫泉又是另一番風味。因此除了依照個人需求挑選溫泉的泉質和對應療效，時間有限，不妨優先造訪夙負盛名的名湯。我最近趁登山之便，來到台南白河地區，當然不能錯過與北投溫泉、陽明山溫泉、四重溪溫泉並列台灣四大溫泉的關子嶺溫泉。

 

關子嶺泥漿溫泉的泉水像污泥水，卻對皮膚過敏和美容療效卓著。

 

　　關子嶺溫泉是極罕見的泥漿泉，全台灣只有這一處。初次到訪的人，或只見過乳白和透明溫泉的人，可別被好像泥巴水的黑濁泉水嚇跑，因為裏面含有豐富的礦物質，甚至還有鐳元素，十分有益健康。泡起來的感覺，個人覺得有一股礦物的風味和些微的硫味，特別的潤滑，而由於屬鹼性碳酸泉，所以對皮膚過敏和美容療效卓著，也可以治療胃腸慢性病及風濕關節炎。因為我容易皮膚過敏，太過刺激的硫磺泉，尤其是青磺泉會承受不住，但泡完關子嶺溫泉之後，皮膚十分滋潤，也沒有任何不適，顯見泉質相當溫和。

 

　　關子嶺溫泉是1898年日治時期被日軍發現的，從此發展成溫泉聚落。周圍除了枕頭山、大凍山和崁頭山可供順路郊遊踏青，還有不容錯過的著名景點、曾經列入台灣七景的「水火同源」。

 

　　水火不容這句話，在水火同源完全不適用，因為經年不歇的火焰就是從水中冒出。雖然1964年白河大地震後火勢變弱，並分散到不同孔隙，但是依舊熊熊燃燒，稍靠近就能感受強烈熱氣噴出。地方傳說，關子嶺的枕頭山又稱麒麟山，水火同源的地方是麒麟吐出的火焰，溫泉則是麒麟的尿液。同行但沒有泡湯的山友，頓時大肆嘲笑我們這些剛泡完麒麟尿的人。

 

　　最近開發的溫泉，還有一處位於新北市烏來地區的野溪溫泉。愛泡溫泉的人，都講究原湯原汁，而野溪溫泉就位在溪畔溫泉自然湧出的地方，連管線都不用經過，可謂最道地的原湯。可貴的是，所有維護和設施都是義工的付出，環境雖然簡陋，但是該有的也都有，泡起來能夠感受到台灣濃厚的人情味。

 

烏來野溪溫泉位於南勢溪畔，圖左邊和對岸是溫泉，中間隔著南勢溪。

 

　　烏來野溪最吸引我的，還包括有各種溫度的池可供選擇，極燙、居中和偏涼的都有，任君選擇。而且大雨或颱風過後，泉頭還會換地方湧出，真是天然到極致。

 

　　別的溫泉，多半會有冷水池供人降溫，而冷熱交替絕對是正確而有益身體循環的方式。在烏來野溪，可以直接投身到河裏降溫，游個一小段，身心舒暢；也可以游到河對岸，感受不同溫泉池的溫度。

 

　　烏來野溪如此迷人又免費，交通也相當方便，近來聲名大噪。每逢周末，聽說總有大量帥哥美女湧入，尤其是身材火辣姣好又敢穿的外國女生，成為溪畔溫泉的一道風景。不過我都是刻意避開擁擠的周末，挑選平日前往，看到的都是上了年紀的人，因此錯過欣賞的機會。

 

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