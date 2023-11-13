講美息，不少人會關注美通脹，但今時投資者還要從另個角度去留意美債息的去向，就是美政府要肩負的利息支出和美財政部賣債成績。

先說美政府的國債利息支出。

在11月9日之後，美政府的國債利息支出升越1萬億美元（圖一），這是還息的銀碼，不是還本金的。這個應付利息還要逐日上升，因為迄10月31日，美國債的平均利率是2.884厘，而市場息是平均在4至5厘上。之所以美國債平均付息是2.884厘，是因為三、五年前，美新發債息以30年債息計，是低至2厘多，10年債息則是低於2厘下。但今後所發的債，債息就沒有這麼低了，也即是說，在今日之後美政府要付的平均債息肯定會高於2.884厘。亦即是美國政府這個1萬億美元的債息負擔，會愈來愈重。

美債增長的速度有幾快？

美債總額今時約33.649萬億美元。

每月增6040億美元；

每日增200億美元。

按這速度，美國債會於一年內達41萬億美元（圖二）。

美國國債利息支出多，有甚麼影響？就是你還得起嗎？

圖三顯示，在2000年前後美國債利息支出佔美國GDP逾3%。2000年後的QE，推使美債息下跌，美國債息負擔亦回至1.5%左右，但自2020年以來的美債息上升已使美政府的債息支出回升至2.5%。再下去數年，美政府的債息支出必會見出歷史新高，超越3.5%水平。

當然美政府不同於其他政府，是不太怕國債利息支出佔GDP過高比例的，因為美政府可以印銀紙來償息。不過當美國政府尚是大花筒（圖四）而入不可敷支（圖五），美國總債會氣球式膨脹（圖六），市場就一定唔Like，即是你美國用「廢紙」來換我的美金。

吓，我都是印美元來給你啫，何解叫用「廢紙」來換你的美金？

美政府是開動印刷機來印美元，所需是紙和油墨，但我用來買你美債的美元是用血汗賺回來的，所以我的美元是「美金」，你美政府印出來的美元只配稱為「廢紙」。為了要補償這個「廢紙」與「美金」的價差，便只好要求較高的利率來補償。在最近的一次30年美債拍賣中，美債息便急抽升（圖七），期以較高利息收益來補償「廢紙」帶來的損失。

當美債是由「廢紙」支撐，一如股票市場中有假股票，有關的股便會無人要，其市場流動性(liquidity)便低。美債也一樣，流動性低了，即是無乜人愛（圖八）。

流動性低了，有甚麼問題？

不少美中小企銀行就揸了不少美國債做其資產配置，當美債因債息升，債價跌，要蝕本才賣得出。但如當市場認為這些債會愈來愈趨向「廢紙」時，就無乜興趣買，致流動性減低。這些中小銀行要資金時，不可以沽手上債券去套錢時，目前就只好向美儲局借錢來頂當，目前這個借貸近日又臻高位至1130億美元（圖九）。

可以見到，由美政府大花筒，到無節制地發債，使債息升，累到美中小銀行的資金流動性受制，便易生擠提。不錯，美財政部已明言有需要便回購國債以壓低息口，為美債市提供流動性。而這個財政部買債即是由財政部QE（即放水），與美儲局的加息（收水）是唱對台戲，結果？

美財政部是美聯儲局的上司，你認為鮑威爾真可鷹嗎？

無論如何，美債這個大煲會幾時爆？不知，但壓力是存在的，因為借咗梗要還。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。





