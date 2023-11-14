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14/11/2023

請客搞到變「大頭仔」

#退休 #大壽 #飲宴 #人際關係
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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　　最近，老友C哥「奔七」，諗住一生人一次，決定做大壽！結果，人生最大煩惱由此起，搞到變「大頭仔」。

 

人生活到七十仍健健康康，大喜事，絕對值得恭賀。

 

主人家當然希望將壽宴搞大佢，與各路友好同飲共歡。

 

　　因為，人與國家一樣，有歷史。即是，有恩怨情仇。你睇睇美國與俄國、以色列與巴勒斯坦、南韓與北韓、北京與台灣民進黨⋯⋯無論邊個做喜事，都冇可能請到對方願意坐埋共歡舉杯，諗都唔使諗！

 

　　總之有佢冇我，永不同一場合出現，以免篤口篤鼻。更甚，可能一言不合，打起上嚟。

 

人與人、國與國，皆可能存有恩怨情仇，不少根本不會見面，更遑論同枱舉杯。

 

　　人也一樣，無論同學、同事以至親戚，日久必有恩怨，暗中心態——老死不再往來。

 

　　究竟有乜過節，未必人人知，也不會公開，但總之就是任何場合，有你冇我！

 

我的哲學也如是……大家日子不長了，不想見的人，實在無謂勉強互相應酬。

 

　　初初出社會工作，上司乃香港公關祖師級人馬，整個官界、商界、政界及傳媒界的人際人脈，全盤掌握。

 

　　故此， 機構一年搞一次的大型活動，佢必親自決定晚會排位。

 

　　「阿碌，此乃一項藝術。將不適合的人放在一起坐，小的，就嬲你唔知，話你又唔好意思；大的，當然全部諗藉口失蹤，令你個晚會慘變拍烏蠅！」

 

　　人與人之間、國與國之間的結怨，經常一匹布咁長，更沒甚麼絕對「你啱我錯」之類。故此，人際關係高手，一定暗暗掌握邊個同邊個絕不可編同場或同枱。

 

任何大型宴會，應請誰不應請誰？誰應或不應與誰坐？皆大有學問。

 

　　回說我的老友C哥，縱橫江湖，交友無疆界，點知，一到請客，大件事。

 

　　F佬講到明：「C哥，唔好嘞，我知你會請阿D，佢正『牛仔褲人（賤人）』，出賣良心出賣機構眼都唔眨，我見到佢一定兜巴星，質問為乜好地地有正常人唔做，臨退休竟為權為錢出賣人格？真係講起佢都想嘔！」

 

　　有啲更旗幟鮮明，例如L君：「C哥，我已經退休多年，以前同事，有啲想見，有啲唔想見。同樣，江湖中認識的人，也是有啲想見，有啲呢世都不希望再相遇，你賓客中必有以上兩類人，請放過我一次啦！」

 

　　弊在，F佬與L君，正正是主人家好想佢哋出現，因極具「代表性」也。咁點呢？於是猛落嘴頭，動之以長年的感情。

　　L君見甩唔到身，惟有出絕招，向「奔七」老友非常誠懇咁講：「大家年紀已不小，無謂轉彎抹角，我與邊類人道不同，你咁精明，當然知。為免破壞你個壽宴氣氛，不如我另搞一個同聲同氣壽宴賀你啦。」

　　「唔係喎，我真係好想你嚟啊！」C哥鍥而不捨。

　　終於， L君使出絕招：「老實，唯一我會出現，是你畀我參與決定嘉賓名單，以保證融融洽洽歡歡樂樂度過一晚。」

　　咁離譜的絕招都講得出，C哥服晒，知冇彎轉，只好打退堂鼓。

 

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