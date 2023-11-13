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13/11/2023

鄧麗欣個唱Cookies重聚！反面吳雨霏、楊愛瑾激罕同場合照！「餅碎」聞告別歌曲《最後一塊》眼濕濕

#鄧麗欣 #Cookies #馬思恆（Helena） #何綺玲（Elaine）及蒲茜兒（Serena) #吳雨霏（Kary） #傅穎（Theresa） #楊愛瑾（Miki） #區文詩（Angela） #陳素瑩（Gloria）
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　　鄧麗欣為慶祝入行21年，今晚（12日）在會展舉行個人音樂會，圈中好友都到場支持，包括有張繼聰、唐詩詠、MIRROR成員呂爵安、盧瀚霆等等。而昔日Cookies一班好姊妹都有悉心打扮出現，多年來「餅碎」都十分老友，但一直有傳吳雨霏（Kary）與楊愛瑾（Miki）反了目，今晚睇住「主人家」份上，竟然世紀同場兼合照。

 

（晴報圖片）

 

　　Cookies成團之初有九位成員，當中包括鄧麗欣（Stephy）、傅穎（Theresa）、楊愛瑾（Miki）、吳雨霏（Kary）、馬思恆（Helena）、陳素瑩（Gloria）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）及蒲茜兒（Serena)，不過後來「九變四」，只留低成績最好的鄧麗欣、傅穎、楊愛瑾和吳雨霏。隨後各自成長發展，各有各的生活，不過自從吳雨霏結婚後，一直有傳吳雨霏不滿楊愛瑾向傳媒爆料自己曾流產一事，兩人因而反目，就算「餅碎」的聚會，兩人都是「有你冇我」，就算鄧麗欣生日都要分開兩次慶祝，明顯大家內心都有條刺。

 

（晴報圖片）

 

求楊愛瑾內心對白。（晴報圖片）

 

　　鄧麗欣今晚舉行的演唱會中，Cookies其中六位成員重聚，吳雨霏同楊愛瑾終於都再聚，大方地應記者要求一齊企定定合照，吳雨霏跟區文詩等人表現大方，一直望著記者鏡頭，相反楊愛瑾就有點尷尬，不時眼尾瞄向吳雨霏。而兩人之間仍然保留距離，合照時，中間竟然夾著一個「中間人」姜麗文，不是Cookies成員的鬼妹仔姜麗文似乎不知發生乜事，開心地笑唔知阻了老友「重逢」。

 

（晴報圖片）

 

（晴報圖片）

 

　　鄧麗欣在演出期間，「餅碎」們都坐在一起，吳雨霏和楊愛瑾在沒有閃光燈下，顯得較自然，大家聽著好友唱出的舊歌時，都顯得感觸，唱至Cookies 告別歌曲《最後一塊》時，區文詩感動得眼濕濕。完騷後，她們都有入後台，還再一次一起合照，今次大家都顯得較自然。

 

 

 

 

 

 

 

　　Cookies還有一位成員傅穎未有現身，其實一直有指傅穎與各位成員的想處格格不入，跟鄧麗欣更是水火不容，一直以來，拆夥後都沒有再跟其他人有緊密溝通，長年留在內地發展。

轉載自: 晴報

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