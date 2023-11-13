大劉記招澄清已分身家，甘比無投資失利！仔女面前大鬧前度「賤人」：孖展冇錢補倉救咗佢3次

華人置業大股東劉鑾雄（大劉）突然於今日下午3時半召開記者會，劉鑾雄於記者會就近日市場流傳的一系列消息作出回應，當中包括投資恒大（03333）造成巨額虧損、太太甘比（陳凱韻）投資失利、將全部財產轉予前妻兒子以及與恒大主席許家印交惡等傳聞。

大劉先係講到自己為咗唔想仔女受苦，上年幫「一個人」還錢，令佢唔使破產，現時好後悔：「寧願佢破產，幫咗佢唔破產，有啲錢，佢搵網上打手。」之後佢就維護太太冇投資失利：「陳凱韻從來冇損失我任何錢，反而投資藝術品賺超過二百億。又話我宣布畀晒錢個仔，甘比被踢出局，全部失實。」佢又指報導講到佢身體差行將就木，令佢不得不澄清：「有個朋友電話問我：『Joe哥出面傳你身體好差就死』，再唔出嚟就傳我死。」

大劉直指係一個「賤人」前女友，疑似指呂麗君造謠，又話對方成日做「菠蘿雞」：「賤人去新加坡，自己介紹自己，影一張相就當自己參與其中，佢最鍾意攝，啲報導冇0.001係真，但我唔出聲就默認。老婆（陳凱韻）叫我唔好理佢，由佢自我陶醉，但我要保護屋企人，之前傳甘比阿媽換腎畀我所以娶佢，全部佢作出嚟，我換都搵個後生啲啦，想換多幾次咩。」

大劉指得一個人會作呢啲新聞，又話自己好後悔幫啲仔女嘅媽媽：「我係唔想仔女心靈受損，我唔會畀人威脅。公司賺蝕都係我決定（意指唔關陳凱韻事），幾多都唔重要，至少唔會孖展畀人追債。」佢又指自己當仔女面鬧前女友：「我話你阿媽仆X，今次唔係第一次，我都救佢三次，佢（前女友）淨係傻笑。佢孖展冇錢補倉，連今次三次，佢媽最叻傻笑。」被問到一共為前女友還咗幾多錢，佢就話：「Detail唔記得，大數幾多，唔係幾十萬幾百萬，佢畀人斬倉。而家唔係數目大小問題，今日十億係咪好大數，唔同時間數目唔同，今日唔係討論經濟。」佢直斥對方「賤到無倫」：「成家人都係賊，納米型小賊。」