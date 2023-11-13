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13/11/2023

叠影狙擊｜陳一天入行20年做配角飾演黃宗澤下屬？曾參與內地真人騷撻着黃日華女兒，不足半年分手

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Text: 娛樂組 Photo: 微博、影片截圖

　　由黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、張慧儀、盧慧敏及方力申等合演的TVB台慶劇《叠影狙擊》現正播出，劇中有不少以前TVB的演員，令網友感覺熟悉。當中如陳一天（陳堃），他在劇中演警察，是黃宗澤的下屬。雖然他在劇中對白不多，不過要查案的時候就會出現。

 

　　39歲的陳一天在2003年參加無綫第18期藝員訓練班而入行，在多套TVB劇中飾演配角。他在2012年底轉投香港電視網絡，2014年於劇集《來生不做香港人》飾彭世澤（無頭騎士）一角，而為人認識。

 

 

　　而在2015年，陳一天開始轉往內地發展。他被監製鄧特希點名於廣東電視台新劇《只有情永在》演出第一男主角，與黃日華女兒黃芷晴一同演出。而在2019年，陳一天與黃芷晴參與內地真人騷《女兒們的男朋友》而火速「撻著」，不過兩人相戀不足半年已分手。黃芷晴受訪時表示兩人分手是因為大家都專心工作，太少見面。

 

陳一天現時專注拍劇工作，從他的社交平台可見，他亦不時大曬跑步成果。

 

轉載自: 晴報

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