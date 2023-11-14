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14/11/2023

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

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九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

 

如果你有留意開風水玄學，三元九運你一定聼過！即將踏入2024年，香港即將迎來「轉運」，由八運」轉入「九」會為我哋帶來咩影響？第一集師傅零零法，呂法傳師傅——阿法將會同我哋一齊拆解「九」！想知「九」對自己影響是好是壞？投資、住屋有咩需要注意？即刻去片啦！

 

影片網址： https://youtu.be/Mi_7ob_fK44

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 更多內容：

萬聖節特輯！大館同蘭桂坊風水息息相關！靈靈法帶你睇蘭桂坊風水！邊間蘭桂坊Club最易有豔遇？要增強桃花運要著呢個顏色嘅衫！萬聖節打扮易撞鬼？

https://youtu.be/vvxzIHYzpXc

電影神怪橋段大拆解(上)！《回魂夜》有個髮型最當旺！《行運超人》去維港吸靈氣堅唔堅？靈龜出海代表香港陸沉！？《賭俠2002》點解拜多啲山幫到自己？

https://youtu.be/aPEBRASRGLE

電影神怪橋段大拆解()！《我左眼見到鬼》「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？

https://youtu.be/smne49bh61I

 

 

 

 

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