預約回鄉證 | 回鄉證延期死線將至！即睇2大換證方法：中旅社+深圳續期！邊個方法較快？睇埋網上預約教學+詳情

大家最近有沒有打算北上消費？不少人都想在周末到深圳或內地遊玩，但疫情3年後發現自己的回鄉證過期，想換的時候，又發現香港中旅社換證排隊預約好像要等很久，所以令到換證一事一拖再拖。而早前出入境管理局宣布，若回鄉證的有效期限截止日期是2020年1月1日至2023年12月30日，將延長至2023年12月31日才到期，對，還有1個多月的時間，所以延長「過期」回鄉證是Last call了，今次就詳細介紹換證2大方法，大家趕快去換吧！

預約回鄉證續期│1. 香港中旅社換證

想為回鄉證續期，很多人都會去香港中旅社換證「walk in」，不過要留意，現時「walk in」已經取消，即是各中心現場不會提供現場籌號辦理，大家是需要自行在網上預約，大家可以到中旅社網站預約辦證時間。大家可以先到中旅社網頁或手機App預約，而申請後就可以在指定日期到中心換證，一般情況，大家需要12個工作天才能領證，成人及小童的價錢分別為$390及$260；如果想加快可以選擇5個工作天的加急件預定，成人及小童的價錢分別為$670及$540。香港中旅社換證只要3步：

1. 到中旅社網站填寫資料及預約辦證時間(因為預約人數較多，請大家早點登記)

圖片來源：香港中旅社截圖

圖片來源：香港中旅社截圖

圖片來源：香港中旅社截圖

2. 到香港中旅證件服務中心換證

3. 自費選用香港郵政本地郵政速遞服務領取證件，或按《領取證件回執》上預定取證日期到提交申請的服務中心取證

另外，記得在換證時要帶齊以下資料：

1. 近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執。

2. 具有中文姓名的香港永久性居民身份證或香港居民身份證（11歲以下持香港永久性居民身份證的須同時提交香港特區護照；如持香港居民身份證，須同時交驗簽證身份書或多次回港證）； 11歲以下未領有香港身份證的須提交具有中文姓名的多次有效回港證或簽證身份書。

3. 目前持用的《港澳居民來往內地通行證》（包括原證期滿失效；如持本式《港澳同胞回鄉證》，須同時交驗香港特區護照）；

4. 申請換發回鄉證的香港居民如居港超過七年未能成為香港永久性居民身份的，須填寫聲明書說明原因。

5. 18歲以下的申請人須同時提交申請人與合法監護人的關係證明文件（法定有效的出生證明文件或監護文件）和合法監護人的身份證明文件；

6. 外國旅行證件（如有）；

7. 恢復中國國籍證書和香港特區護照（適用於曾退出中國國籍的申請人）；

8. 相關改名文件或香港入境處出具的中文版登記事項證明書（適用於更改過姓名的申請人）；

9. 審批部門審核時需要的其他文件。

10. 申請時須現場交驗上述申請材料原件，香港旅行證件（香港特區護照、回港證及簽證身份書等）的有效期需在半年以上，同時提交以A4紙雙面複印的所有申請材料1套（包括持本式回鄉證的，複印回鄉證第2、3及4頁，持卡式通行證的，複印通行證的正反兩面）。

詳情可以留意香港中旅社官方網站，一切以官方為準！

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